Mar busca salvar al palangre del veto en 87 caladeros con la creación de la nueva categoría

El veto a la pesca de fondo en 87 áreas sigue siendo un problema para la flota gallega casi tres años después de su imposición. Los barcos más afectados son los del palangre de fondo, pese a que tanto el sector como los científicos y las administraciones de Galicia y España han alertado por activa y por pasiva que se trata de un arte con un impacto mínimo en el lecho marino y las especies vulnerables. Hasta ahora, los intentos por hacer entrar en razón a la Bruselas han sido en vano, incluida la desestimación por parte del Tribunal General de Justicia de la UE de los recursos de anulación interpuestos por los armadores de Burela y España. Como adelantó este medio en julio, la Xunta busca ahora otro enfoque, el de crear una categoría exclusiva —el «palangre demersal o semipelágico»— que sirva para diferenciarlo de otras artes con anzuelo. La nueva articulación del decreto autonómico que lo recoge ya está en exposición pública y desde la Xunta esperan que la modificación «marque el camino a seguir» para que España y la UE hagan lo mismo en sus respectivas normativas.

La Consellería do Mar ha compartido ya el proyecto de decreto por el que se modifica el 15/2011, que regula artes, aparejos, útiles, equipamientos y técnicas permitidos en aguas gallegas. Como apuntan fuentes del Departamento que dirige Marta Villaverde, «pretende actualizar y adaptar la normativa autonómica a la realidad del sector», lo que pasa por reconocer de una forma específica al palangre demersal o semipelágico, «con unas características propias frente al palangre de fondo».

Con la nueva categoría, que recoge la especificidad del «piedra-bola», usado principalmente para la merluza, quiere servir de punta de lanza para que en el ámbito nacional y en el comunitario «hagan lo propio», según Mar, con el real decreto 502/2022 y el reglamento 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Otros cambios

A mayores, el proyecto ahora a consulta pública incluye la modificación de la regulación del balizamiento de las artes y aparejos de pesca autorizados, estableciendo unas dimensiones mínimas, datos de identificación, tipos de colores utilizados y unas formas geométricas adecuadas al tipo de flota existente en Galicia.

Otro aspecto de interés para el sector pesquero de la comunidad es que se modificala orden del 26 de octubre de 2004 por la que se regula la alternancia de artes para embarcaciones que faenan en aguas gallegas, especialmente en lo que refiere a la obligación de que patrones y armadores de barcos de artes menores actualicen el registro de la actividad pesquera cada tres meses.

«A este respecto, se viene comprobando que la actualización del registro de la actividad pesquera cada tres meses no está aportando una mejora en el desarrollo de la actividad», informan desde la Xunta, «sino que resulta un trámite administrativo que no justifica su necesidad substancial, por lo que se debe dejar sin efecto esta exigencia».