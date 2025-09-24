El IEO detectó 63 rorcuales en las Rías Baixas este verano
Científicos del IEO han registrado la presencia de 63 rorcuales comunes este verano en las Rías Baixas, 35 de los cuales fueron foto-identificados mediante imágenes aéreas para comparar con los catálogos existentes en otras regiones. Así se recogió en la campaña RorquGAL B&B 2025.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Despedida de una tienda de Inditex en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo