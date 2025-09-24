Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IEO detectó 63 rorcuales en las Rías Baixas este verano

Científicos del IEO han registrado la presencia de 63 rorcuales comunes este verano en las Rías Baixas, 35 de los cuales fueron foto-identificados mediante imágenes aéreas para comparar con los catálogos existentes en otras regiones. Así se recogió en la campaña RorquGAL B&B 2025.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents