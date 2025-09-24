Boyas inteligentes para la recogida de 225 toneladas de residuos
Agencias
Madrid
Fundación Ecoalf, Ecoembes y Fundación Santander han logrado recoger 225 toneladas de residuos del fondo marino en dos años a través del Upcycling the Oceans, un proyecto que busca liberar los mares de basuraleza. En el marco de esta iniciativa, 35 puertos y su flota de arrastre recogen de forma voluntaria los desechos que quedan atrapados en sus redes durante la faena. Estos residuos son trasladados a tierra, donde son clasificados y tratados por gestores locales autorizados por la red de Ecoembes.
De forma paralela, Santander for the Seas ha impulsado otro piloto para validadar el uso de boyas inteligentes de Satlink y su software de predicción de corrientes para identificar y recuperar residuos flotantes.
