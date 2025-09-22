El buque lituano volvió a la zona donde hundió al "Tafra 3" para largar aparejo

El verano ha sido ajetreado para el Right Whale, el buque factoría que, en la tarde noche del 12 de septiembre, embistió al pesquero Tafra 3 (ex Playa de Loureiro) a escasas 20 millas de la costa de Mauritania. Lo hundió; los cuerpos de cinco marineros no han aparecido.

Desde el pasado mes de junio el enorme pesquero, que tiene capital lituano y emiratí pero utiliza pabellón de Gambia, apenas descansó en tres ocasiones, cuando acudió al puerto de Nuadibú para descargar sus capturas. Fueron nueve días en total, como muestran sus datos de posicionamiento satelital del dispositivo AIS.

Rastro de la actividad del «Right Whale» desde el mes de junio / LG

En la jornada del siniestro el buque factoría, pilotado por un capitán de nacionalidad rusa, estuvo navegando a entre 4,8 y 7,3 nudos. En el instante en que se llevó por delante al Tafra su velocidad se redujo de forma abrupta, hasta los 1,8 nudos. El video grabado desde el puente de la nave lituana, avanzado por FARO en su edición digital, sitúa el instante de la colisión a las 20:04 horas en España y 18:05 hora UTC, que es el mismo huso horario de Mauritania.

Como también divulgó este periódico, inmediatamente después de la embestida --el Right Whale estuvo arrastrando al pesquero de capital gallego durante más de un minuto-- aceleró hasta superar los 6 nudos de velocidad. El proyecto Global Fishing Watch --con participación de Oceana, Google y la tecnológica SkyTruth-- ubica el instante en el que el Right Whale se habría sumado al dispositivo de búsqueda de desaparecidos a en torno a las 20:55 horas UTC, casi tres horas después del abordaje. Arribaría al puerto de Nuadibú a primera hora de la mañana de Mauritania; ahí fue cuando tanto su patrón como el primer oficial serían detenidos.

R. V.

¿Qué sucedió a continuación? Se tuvo que producir un relevo en los mandos del buque factoría porque éste retornó a trabajos de pesca ese mismo día, apenas diez horas más tarde. Lo hizo a toda velocidad, a partir de las 21 horas UTC (siete de la tarde locales) y a más de 11 nudos, como también exhiben sus datos AIS. El hecho es que el Right Whale volvió a realizar trabajos de arrastre de aparejos en la misma zona donde había abordado al Tafra 3 y donde no fueron localizados los cinco marineros desaparecidos, todos de nacionalidad mauritana.

Esa superposición de las derrotas --la de la embestida y la del arrastre-- se produjo el domingo, menos de 36 horas después del siniestro mortal.

Trabajos de pesca del buque factoría en la zona del naufragio, el domingo día 14 / LG

El hundimiento del Tafra 3, con una brecha masiva en el costado de estribor, fue muy rápido. Según testimonios de personas cercanas a los supervivientes el patrón, Javier Gestido, fue arrastrado al fondo, aunque pudo emerger gracias a su experiencia como submarinista. Fue su pericia la que permitió no solo voltear una de las balsas salvavidas —todas se accionaron por la zafa hidrostática—, si no también colocar el chaleco al patrón de costa, José Manuel Diz, conmocionado con un golpe en la cabeza.

Este Right Whale, que en su día se llamó Pyotr Shafranov o Coral y que ha portado distintas banderas de conveniencia —Georgia, Comoros, Camerún o Gambia, que es la que utiliza ahora—, es un gigante con catres a bordo para 94 personas. Y, sobre todo, con 5.720 toneladas de desplazamiento. Mide 104 metros de eslora y tiene capacidad para procesar a bordo más de 100 toneladas diarias de especies pelágicas. Permanece fondeado en el puerto de Nuadibú desde el pasado martes.