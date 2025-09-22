ARVI licitará la reconversión del barco piloto clave para descarbonizar la flota

La descarbonización de la flota pesquera es más un anhelo que una posibilidad real. Al menos hoy y al menos con la legislación actual, con una fuerte restricción en cuanto al espacio de los buques (las toneladas de arqueo bruto o GT, gross tonnage) y a la hora de ofrecer ayudas para la renovación de unidades. Pese a las quejas y los gritos de auxilio que envía el sector, la Comisión Europea se mantiene en sus trece, siendo lo único ofrecido hasta la fecha la creación de la plataforma colaborativa Asociación para la Transición Energética (ETP). Pese a todas las barreras, los hay que lo intentan y en la ciudad olívica hay un ejemplo. La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) lidera el proyecto HY2Fish, un consorcio europeo que busca testar alternativas para la descarbonización de la flota. El resultado será el barco bautizado igual que el proyecto, una pequeña unidad adquirida en el Mediterráneo que será reconvertida en una futurista embarcación de pesca cuya obra se licitará en breve por parte de los armadores.

El responsable del Departamento de I+D+i de ARVI, Jorge Romón, trasladó los avances del proyecto con motivo de la XII Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca. En ella mostró la recreación del barco, que dista mucho de lo que es hoy el Julia Pico, barco de artes menores con base en Gandía de 12,6 metros de eslora que fue construido en fibra de vidrio en el año 1997. Es la unidad que pudo adquirir el consorcio con el limitado presupuesto asignado por el Parlamento Europeo para esta iniciativa: 2,2 millones de euros.

La envejecida unidad se convertirá en un pesquero de aspecto futurista que integrará una serie de equipos novedosos. Entre ellos están sistemas de propulsión basados en soluciones eléctricas, un paquete de baterías, paneles fotovoltaicos de silicio ligeros y flexibles o módulos de energía y depósitos de hidrógeno. Para ello, será necesaria la participación de un astillero, previsiblemente de la ría de Vigo o al menos del sur de Galicia. Según Jorge Romón, ARVI se encargará de licitar la obra.

Con el pesquero concluido, el objetivo de HY2Fish será el de reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 40% en comparación con los diseños de buques convencionales. «Cuando se alimentan íntegramente con fuentes de energía renovables (por ejemplo, eólica, solar, geotérmica o hidroeléctrica), estas soluciones tienen el potencial de lograr una reducción de hasta el 100 % en las emisiones», resume el consorcio.

Como dejó caer Romón en su intervención en la conferencia, básicamente intentarán sacar el máximo provecho a la aportación comunitaria para sacar las mejores de las conclusiones. «Pero no vamos a arreglar el problema de la descarbonización con ello», recordó. Para ello hacen falta esas demandadas ayudas y, especialmente, un cambio en la mentalidad de la Comisión Europea en torno a la capacidad pesquera, los GTs y su vinculación con una supuesta sobrepesca.