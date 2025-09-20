Un partido por «los cinco» del «Tafra 3»

Sidi El Mahmoud Hamed era el oficial. Brahim Salif Keita, Amadou Tijine Mamadou Thiam, Mohamed Mahmoud Inijine Briam y Mohamed El Mostafa Enah, marineros. Parte de la tripulación del arrastrero congelador Tafra 3 (ex Playa de Loureiro), de menos de 40 metros de eslora. «Parte esencial», todos ellos, de la familia de Baipesca, armadora familiar de Vigo que participaba en el buque a través de una sociedad mixta de mayoría de capital mauritano. Participaba, en pretérito, porque el barco tuvo la mala fortuna de toparse, en la tarde noche del viernes 12, en el camino de un desbocado buque factoría de 104 metros de eslora y más de 5.000 toneladas de desplazamiento. Se lo llevó por delante. Sidi, Brahim, Amadou, Mohamed Mahmoud y Mohamed El Mostafa faltan desde entonces.

Baipesca patrocina uno de los equipos de División de Honor del fútbol de veteranos de Vigo, el Baipesca HS Chapela. Debutaba en el campo de San Adrián, en Vilaboa, contra el Racing Reyco. La vida sigue girando, sin esperar, pero hay muchos modos de hacerlo. Y esta empresa —con su equipo— tuvo que adaptarse al calendario, pero optó por hacerlo con un único objetivo. Porque se le dedicó el encuentro a ellos, a los cinco chicos: lazos negros en las camisetas, minuto de silencio. Y, sobre todo, con la presencia de los dos compañeros gallegos del buque: Javier Gestido, aterrizado ayer desde Nuakchot, y José Manuel Diz, que arribó a Galicia el miércoles. El marcador era lo de menos, con todo, también pudieron dedicarle la victoria que lograron por dos goles a uno.

«Su entrega y compromiso quedarán grabados para siempre en nuestra memoria y en la historia de nuestra labor», publicó Baipesca en sus redes sociales esta semana, en memoria de los tripulantes. «Extendemos también nuestro reconocimiento a todos los marineros que, con coraje y dedicación, desafían día a día la inmensidad del océano. Su esfuerzo y sacrificio hacen posible esta noble actividad, a la que rendimos nuestra gratitud eterna», abundó. Jenaro Martínez, propietario de la armadora, también estuvo presente en el encuentro.

Como divulgó este periódico, tanto el capitán (ruso) como el primer oficial del buque factoría, el Right Whale, están en prisión provisional. El barco utiliza pabellón de Gambia pero pertenece a Ocean Whale Company, que a su vez es de la mercantil con sede en Malta Ocean Whale Holdings. El capital de esta última se reparte a partes iguales entre una sociedad de Emiratos Árabes, Fish Fleet Management FZE, y una ciudadana lituana, Bozena Basina, que compró sus acciones al ruso Denis Basin en 2022.