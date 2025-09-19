Javier Gestido, patrón del Tafra 3: «Estábamos parados prácticamente; no dio tiempo a nada»

Javier Gestido ha llegado esta mañana al aeropuerto de Vigo. En Peinador se pudo al fin fundir en un abrazo con sus seres queridos. Todavía visiblemente muy emocionado, el patrón del Tafra 3, el pesquero con capital vigués que se hundió tras ser arrollado por un buque factoría en Mauritania, ha explicado que en el momento del golpe estaban «prácticamente parados», centrados en las labores de pesca, y que no tuvieron margen de maniobra al estar recogiendo el aparejo. «Fue muy, muy rápido, no dio tiempo a nada».

Sostenido por su familia, el patrón atendió a los múltiples medios congregados y ofreció exactamente la misma versión que su compañero, el patrón de costa José Manuel Diz, cuando llegó a Vigo dos días antes. «Ya se ve en las imágenes, que yo no llegué a ver, pero poco puedo añadir», ha comentado.

«Están investigando qué hicieron para venir a embestirnos; no tenemos una explicación concreta»

Gestido ha reconocido que no tiene noticias del patrón del Right Whale, el buque de 104 metros que los abordó dejándo un boquete mortal al Tafra 3. «Sé que estaba retenido». Lo que sí ha concretado es que las autoridades mauritanas siguen con las pesquisas. «Están investigando qué hicieron para venir a embestirnos; no tenemos una explicación concreta», dice.

En el momento del impacto sufrido por el pesquero en la tarde noche del pasado viernes, Diz y el patrón se encontraban en el puente. Como dijo el primero, al Right Whale lo habían visto venir en navegación libre «a X millas», sin poder concretar exactamente a qué distancia. Gestido ha añadido hoy que «en cinco minutos o menos que los pierdes de vista ya se te vienen encima». De hecho, el patrón llegó a decir que aunque los responsables del otro barco estuviesen en el puente, cosa que desconoce, «si no estan atentos» el accidente podría haber pasado igualmente.

Javier Gestido se reunió también en Peinador con las responsables de la armadora viguesa Baipesca, que también estaban emocionadas por el regreso del patrón tras lo sucedido.

El Tafra 3 se hundió tras el abordaje y de los 26 tripulantes sobrevivieron 21, entre ellos los dos gallegos. Los cinco desaparecidos son de nacionalidad mauritana.