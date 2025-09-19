Marina Mercante apoya crear medidas fiscales para frenar la pérdida de flota

El sector pesquero gallego y del conjunto del país sufre una sangría constante de barcos. La flota envejece y, sobre todo, disminuye. Solo en la provincia de Pontevedra se pasó de los poco más de 3.000 barcos en el año 2006 a los 1.841 a cierre del pasado curso, casi un 40% menos. La situación, agravada por la escasez de relevo generacional, es crítica, como vienen anunciando desde la industria. Para intentar mejorar el presente y, sobre todo, el futuro, la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) lanzó hace algo más de un año una propuesta enfocada a la flota de altura: crear un registro especial para los barcos, análoga a la de los mercantes y con la que podrían acceder a ventajas fiscales y sociales. Ahora, Marina Mercante recoge el guante: «Apoyamos la posible creación de un registro especial para buques de pesca de altura y gran altura», dijo ayer en Vigo la directora general del ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ana Núñez.

Núñez fue una de las ponentes de uno de los dos paneles de la XII Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca. El suyo era precisamente el enfocado en este segundo registro, impulsado por los armadores olívicos. En declaraciones a FARO, la ingeniera naval señaló que el objetivo es crear un registro «a semejanza del Rebeca», el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. «Es decir, una serie de beneficios fiscales, económicos, de tripulación, sin menoscabo de la seguridad marítima», añadió.

Ana Núñez, directora general de Marina Mercante / Revista InforMar

El pasado verano, las tres organizaciones de productores de pesca (OPP) surgidas del seno de ARVI (los congeladores de la OPPC-3, los palangreros de Opnapa y la OPPF-4, de pesca fresca) enviaron una carta al Gobierno y a los grupos parlamentarios para reclamar este segundo registro. Según Núñez, «sería un registro especial» que, hasta lo que ella ha comprobado, «no existe en otros países».

Una de las grandes preocupaciones es que este tipo de lista puedan ser vista como una especie de ayuda de estado a ojos de Bruselas. Para Ana Núñez, en cambio, se trata «bonificaciones fiscales». «Lo que hay que ver es que el Estado deja de ingresar una parte, pero se va a ingresar por otra porque va a haber más flota pesquera. Hay que buscar el equilibrio, que todos se vean beneficiados, como cuando se creó el Rebeca», explica.

A su juicio, la propuesta de ARVI debería ser apoyada por el resto de asociaciones u OPP con flota de altura y gran altura, ya que «sería lo lógico, para trabajar conjuntamente». «El primer paso lo tiene que dar el sector, como con estas charlas, pero ellos tienen que proponer un texto para llevarlo a todos los ministerios. Y es muy importante el consenso político: es más fácil si todos trabajamos por lo mismo», añadió.

Renovación

El otro gran tema de la conferencia organizada por ARVI —en la que no se mencionó el naufragio del Tafra 3 que dejó cinco víctimas el pasado viernes— fue la renovación de flota pesquera y la falta de relevo generacional. En este sentido, participaron Astilleros Armón y Nodosa, representados por Jaime Paz y José Ramón Regueira, respectivamente. Ambos alertaron de las estrecheces de la legislación a la hora de renovar flota, de mejorar los buques tecnológicamente y a nivel de confort, por la imposibilidad de usar GT (toneladas de arqueo bruto) extra para esto. De igual forma, recordaron que la manida descarbonización de la flota es más difícil por esa necesidad de espacio, además de la falta de madurez de las tecnologías alternativas. «Sin renovar flota no hay relevo», avisaron.

Por su parte, el responsable del Departamento I+D+i de ARVI, Jorge Romón, señaló las dificultades actuales y presentó las novedades del proyecto HY2Fish, financiado por el Parlamento Europeo para testar nuevas tecnologías en un pesquero. «Es un proyecto modesto y limitado», recordó, «no vamos a arreglar el problema de la descarbonización con ello».

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, citó en la inauguración la necesidad de apoyar el relevo generacional, al tiempo que volvió a hacer un llamamiento a la rebaja del IVA del pescado. «Me comprometo a seguir pidiéndolo, gobierne quien gobierne», apuntó.

La directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Aurora de Blas, advirtió en su intervención del «marco duro y peleón» que espera por delante al sector por la probable reducción de fondos planteada por la Comisión Europea, mientras que el director xeral de Pesca, Cándido Rial, apeló a «dar prestigio al sector» en este momento de «grandes transformaciones».