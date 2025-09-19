La flota dispondrá el próximo año de más cuota de bacalao en aguas de NAFO, pero pierde gallineta

La reunión anual de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus siglas en inglés) culminó hoy sus jornadas de deliberación en la que se han acordado las cuotas de pesca del próximo año. Lo más relevante, sin duda, es el incremento de un 21,7% del total admisible de capturas (TAC) de bacalao en la división 3M, hasta las 16.360 toneladas, y la tendencia positiva en la zona de pesca 3L, con 40.000 toneladas, un 111,12% más. La nota negativa está en la gallineta, con recortes de hasta el 60%, y en el fletán, con un leve descenso del 0,4%.

La cita tuvo lugar en Halifax, Canadá, y quedó tristemente tapada en Galicia por las noticias que surgidas tras el naufragio del Tafra 3 el pasado viernes en aguas de Mauritania, que dejó cinco marineros desparecidos. Hoy tanto el sector como las administraciones han retomado la «normalidad» y han comunicado los resultados de la vital reunión para los arrastreros congelados que faenan en las gélidas aguas situadas al este de Norteamérica.

Bacalao

Así, para el cupo de bacalao en las divisiones 2JK3L se adoptó esa cantidad de 40.000 toneladas después de que Canadá comunicase en junio su decisión de establecer un TAC de 38.000 para el periodo entre el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Del total adoptado, la flota de la Unión Europea dispondrá de 1.552 toneladas.

En la división 3M, la comisión de NAFO acordó fijar el TAC en 15.360 toneladas, ese 21,78% más, correspondiendo a la flota comunitaria un total de 7.328,3 toneladas.

Por lo que respecta al área 3NO, se acordó mantener la moratoria aplicable hasta 2026 para permitir la recuperación de la población.

Gallineta

En lo que atañe a la gallineta, otra especie de importancia para la flota gallega, en la reunión se decidió un rollover del TAC, es decir, mantener las 6.000 toneladas del año pasado, de las que 1.093,80 corresponden a la UE.

Peores noticias hay en lo que respecta a las zonas 3M y 3O. En el primer caso se adoptó un descenso del 10,6%, hasta15.636 toneladas, y en el segundo se pasó de las 20.000 de 2025 a 8.000 el próximo curso, un fuerte recorte del 60%.

Demás especies

Entre las demás especies para las que se ha adoptado un TAC de cara al próximo año, la más relevante es la del fletán negro en la zona 3LMNO. Además de recordar que hay «lagunas recientes de datos en la serie de los últimos 5 años», como explicaron desde Opromar, se acordó un total de 10.914 toneladas, con ese leve descenso del 0,4%.

En cambio, para la limanda la comisión de NAFO acordó seguir el asesoramiento científico estableciendo un TAC de 24.290 y 22.000 toneladas para los años 2026 y 2027, respectivamente. También se establecieron 1.000 toneladas para la locha blanca y 1.461 toneladas para el mendo, ambos en el área 3NO.

Además, se establecen o mantienen las moratorias de pesca para el camarón en las zonas 3M y 3LNO, para el alfonsino en la subárea 6G, para el capelán 3NO o para la platija en las zonas 3LNO y 3M.

Según la Consellería do Mar, «este reparto consolida la buena gestión de este caladero y permite un escenario de estabilidad para la flota gallega». Cifran en ocho los arrasteros congeladores con puertos base en Vigo, Cangas y Marín, «de los que dependen 200 puestos de trabajo directos y varios cientos indirectos».