Se acabó el calamar: Malvinas cierra esta noche la pesquería

No ha podido ser. La campaña había arrancado cogida con pinzas, con fundados temores de cierre abrupto por los bajos niveles de biomasa y el pequeño tamaño de los ejemplares. Pero el escenario mejoraba por días, y así han ido tirando en la flota. Entre el miedo y una confianza más basada en la necesidad que en los datos. Pero se acabó: esta próxima medianoche cerrará la pesquería de calamar Loligo en el caladero de Malvinas, han confirmado a FARO fuentes directas del sector.

Las mismas fuentes calculan que, en el poco más de mes que llevaban pescando los barcos, apenas han rondado las 18.000 toneladas, un balance pírrico. El caso es que este desequilibrio en el caladero amenaza con enfilar hacia lo estructural habida cuenta que la primera zafra ya cerró antes de tiempo y que la segunda de 2024, por primera vez, no llegó ni a arrancar.

No es una cuestión menor, ni a efectos de mercado —más del 95% del calamar malvino entra en Europa a través de Vigo—, ni ecosistémicos —el calamar es alimento para múltiples especies animales, incluidas peces que también faenan buque de capital español— ni económicos.

No en vano las armadoras han incorporado en menos de una década siete arrastreros de última generación: dos para la Joint ventura de Rampesca, dos para la de Pereira, otros dos para la de Pescapuera y un último para la de Copemar. En suma, la inversión ha rondado los 240 millones de euros, contando también con los grandes proyectos de refit de Lafonia o Marfrío.

Buena parte de los 16 buques que operan esta pesquería —todos participados por capital gallego— pasarán a operar ahora previsiblemente en aguas internacionales con el objetivo de llenar bandejas en el parque de pesca y minimizar pérdidas.