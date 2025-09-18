Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas

«Se lleva a cabo con éxito una operación de rescate marítimo». Así encabeza el Gobierno de Malvinas (Falkland Islands Government) la acción en la que participaron activamente los pesqueros vigueses Festeiro, de Freiremar, y Argos Pereira, de Pereira. Fue ayer por la tarde, cuando el yate La Marguerite, de bandera francesa, se quedó a la deriva y pidió ayuda en una zona del Atlántico comprendida entre el archipiélago y Argentina. Según las autoridades malvinas, no fue hasta la madrugada cuando la tripulación del Festeiro logró subir a bordo al único marinero de la embarcación de recreo de madrugada.

El La Marguerite, de bandera francesa, es un velero de 12 metros de eslora que partió de la capital malvinas, Stanley, el domingo. Poco después de entrar en aguas argentinas, al suroeste de las islas, su único tripulante se encontró «con dificultades», sin especificar exactamente si se quedó sin motor tras una avería, si sufrió una vía de agua o si se trataba de alguna indisposición que le impidiese continuar con su ruta.

El velero «La Marguerite» / Marinne Traffic

La Autoridad Marítima de Malvinas, «en estrecha colaboración con el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Ushuaia y el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de Fareham», activó un dispositivo para intentar auxiliar al marinero. Además de su moderna patrullera, la Lilibet, alertaron a los buques cercanos, siendo los dos pesqueros gallegos los que atendieron la llamada y se pusieron manos a la obra.

Tras horas de incertidumbre, el Festeiro, que faena por la zona, pudo rescatar al tripulante «poco antes de las 5 de la mañana de hoy».

El pesquero y la patrullera se dirigen en estos momentos hacia aguas protegidas en el entorno de la isla conocida como New Island (o Isla de Goicoechea), con la idea de trasladar al marinero a la Lilibet para su eventual regreso a Stanley.

«El Gobierno de las Islas Malvinas desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas, tanto en el mar como en tierra, que han participado en esta exitosa operación de rescate», apuntó el Gobierno de Malvinas en su escueto comunicado.