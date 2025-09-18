El capitán y el primer oficial del buque que chocó contra el «Tafra», en prisión

El puerto de Nuadibú es un hervidero de buques de pesca, un abanico de banderas. Es miércoles: en el muelle o el fondeadero hay pesqueros turcos —los que más, como el Ilker Yilmaz, Muammer Yilmaz o Kovaloglu Tevfik—, españoles —Isla de Consolación, Riodomar Quinto— Mauritania o Belize. Los chinos van a lo suyo: al sur de la terminal portuaria principal hay una especie de zona franca del holding Poly Hong Dong, con muelle propio —y fábricas y puntos para repostar gasoil y para pequeñas reparaciones—, así que pesqueros como el Fu Yuan Yu 099 o el Hang Lit FYY 973, de bandera china, no tienen por qué mezclarse con los demás.

A poco más de 2,3 millas al este de la dársena, donde las descargas de pescado, asoma impasible el Right Whale, con sus 104 metros de eslora y sangre en el casco de proa. Es el buque factoría que, pasadas las 18 horas UTC del viernes 12, embistió por estribor al pequeño Tafra 3, con capital gallego, con el resultado de cinco marineros desaparecidos. El Right Whale —flanqueado a poca distancia por sus hermanastros Fishing Success (ex Aleksandr Buryachenk) y Fishing Tide (ex Zaostrovye)— fondea después de haber retomado sus faenas de pesca menos de 24 horas después del siniestro.

Cárcel

Con otros mandos al frente, eso sí. Tanto su capitán como el primer oficial, detenidos de inicio en la propia Nuadibú como parte «habitual» del proceder de las autoridades mauritanas, han sido enviados a prisión provisional, según ha podido saber FARO en fuentes próximas a la investigación. El primero, máximo responsable a bordo del buque, es de nacionalidad rusa; este periódico no ha podido ratificar la de su número dos. El Right Whale utiliza pabellón de Gambia: el capital de su armadora matriz, como ayer divulgó este periódico, se reparte entre una mercantil de Emiratos Árabes y una ciudadana de nacionalidad lituana que adquirió sus títulos a un ruso de idéntico apellido.

Que el caso del Tafra 3 se resuelva de forma a priori ágil dependerá de un eventual acuerdo de conformidad entre las partes. Desde el entorno de las armadoras del pesquero tienen claro que la maniobra del buque factoría no admite discusión, máxime con el visionado de las imágenes de a bordo, avanzadas por este periódico el lunes en su edición digital. Un vídeo de más de dos minutos que refleja cómo el Right Whale mordió al Tafra por el costado de babor y lo arrastró con virulencia, para separarse después tras haberle abierto un boquete mortal. El barco más pequeño estaba en maniobra de virada —recogida de aparejo—, comprometido por los cables largados por popa y sin capacidad para elevar velocidad al frente o para una contramarcha efectiva. El patrón, Javier Gestido, prevé regresar hoy a España. Su pericia fue fundamental para voltear una de las balsas y ayudar a colocar el chaleco al patrón de costa, José Manuel Diz, conmocionado por un golpe en la cabeza.

El «Right Whale» no modifica su rutina: ayer descargó en Nuadibú

Abarloado a un reefer (carguero refrigerado), el Right Whale realizó la descarga de sus capturas ayer en Nuadibú. Es la sardina, caballa o jurel capturado en la marea que inició inmediatamente después de arrollar al Tafra 3. A su lado estaba otro barco de la compañía Ocean Whale Company, el Grey Whale. Una escena de rutina cuatro días después de la tragedia que se cobró la vida de los cinco tripulantes mauritanos desparecidos tras el naufragio