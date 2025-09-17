Baipesca despide a sus marineros del «Tafra 3»: «Fueron parte esencial de nuestra familia»

Baipesca es una empresa familiar viguesa. Está arraigada en el caladero de Mauritania, en alianza con un socio local, donde opera con buques especializados en las pesquerías de cefalópodos. Uno de sus barcos, el Tafra 3, fue engullido el pasado viernes por el mar tras una demencial embestida a cargo de un buque factoría de pabellón de Lituania, el Right Whale, que le abrió un boquete mortal en el costado de estribor.

La empresa acaba de difundir un breve comunicado recordando a los cinco marineros desaparecidos en el siniestro, todos de ascendencia Mauritana. «Más que compañeros, fueron parte esencial de nuestra familia. Su entrega y compromiso quedarán grabados para siempre en nuestra memoria y en la historia de nuestra labor», ha apuntado. Dos de los marineros eran gallegos, el patrón y el patrón de costa, que salvaron su vida. Otro español, jefe de máquinas, también logró sobrevivir. A bordo iban 26 personas.

«Extendemos también nuestro reconocimiento a todos los marineros que, con coraje y dedicación, desafían día a día la inmensidad del océano. Su esfuerzo y sacrificio hacen posible esta noble actividad, a la que rendimos nuestra gratitud eterna».