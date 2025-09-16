El rastro ruso y de Emiratos Árabes de la armadora Ocean Whale Company

Ocean Whale Company, propietaria del buque factoría Right Whale, se constituyó en Malta en el año 2016. La inscripción la ejecutó Margarita Tovstolyak, con un desembolso de 240 euros por el trámite administrativo.

En su accionariado, con la mitad del capital social, constaba un ciudadano ruso de nombre Vladimir Sinelnikov, quien en abril de 2022 transfirió sus títulos a Sergejs Sinelnikovs. Este último está identificado como lituano, con residencia en una urbanización del distrito de Tafira Alta, en Las Palmas.

R. V.

Sergejs Sinelnikovs tiene experiencia en cambio de nacionalidad. Nacido en 1985, en el año 2009 puso en marcha una pesquera de nombre Iceberg Seafood Ltd. (número de identificación 6893108), con sede en el 311 de la challe Shoreham de Yorkshire, en Reino Unido. Entonces, y con domicilio en Manchester, su pasaporte era británico. Fue ese mismo año cuando informó al registro mercantil local (Companies House) que pasaba a tener nacionalidad de Letonia. También cambió de domicilio. Su pesquera de disolvió solo dos años más tarde, en julio de 2011, tras haber mudado de nombre a North Atlant Ltd.

De Basin a Basina

Volvamos a la armadora del Right Whale. Decíamos que la mitad de las acciones habían pasado a Sinelnikovs. La otra mitad de las acciones —tiene 1.200 títulos a 1 euro de valor nominal cada uno— pertenecían a Denis Basin; el mismo día de abril de 2022 las traspasó a Bozena Basina. En Rusia, las esposas toman el apellido del varón y le añaden la letra «A». Eso sí, Bozena Basina consta como lituana, al igual que Sinelnikovs.

El boquete en estribor tras el choque / Cedida

En julio del año pasado la dueña del buque que arrolló al Tafra 3 pasó a tener un único accionista, Ocean Whale Holdings, según consta en el Registro Mercantil de Malta. ¿De quién es esta nueva compañía?

Tiene dos accionistas, también de acuerdo a datos oficiales. En primer lugar vuelve a aparecer Bozena Basina, con 600 títulos de un total de 1.200; en segunda instancia figura una mercantil de Umm al-Qaywayn, una ciudad de Emiratos Árabes, de nombre Fish Fleet Management FZE. El director de Ocean Whale Holdings, en última instancia dueña del Right Whale, es Vadims Sobols.