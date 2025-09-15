El gallego Antonio Souto-Iglesias, nuevo presidente de la Ciaim

El gallego Antonio Souto-Iglesias ha sido elegido nuevo presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, la Ciaim. El ingeniero naval, natural de Marín, sustituye en el cargo a Jesús Panadero, fallecido el pasado mes de julio.

Souto-Iglesias es ingeniero naval de formación, es catedrático y ejerce como subdirector de Estrategia Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Antonio Souto-Iglesias, de Marín, nuevo presidente de la Ciaim / FdV

Según figura en la página oficial de la Ciaim, el pleno de lo completan José Luis Tubio como vicepresidente y Francisco Mata Álvarez-Santullano como secretario. Entre los vocales figuran los seis expertos designados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y son: José Luis Tubio Area, Julio Berzosa Navazo, Araiz Basurko Astrain, José Manuel Crujeiras Sampedro, Eloy Domingo Carro Cubeir y Ánder Lasa Gallurralde.

Bajo la dirección de Souto-Iglesias se publicarán los próximos informes sobre los accidentes marítimos. El más importante y crítico es el del naufragio del Villa de Pitanxo, el barco precisamente de Marín que se hundió en febrero de 2022 dejando 21 fallecidos entre los 24 tripulantes.

De hecho, la portavoz de las familias de las víctimas del Pitanxo, María José de Pazo, ya se ha pronunciado sobre el nombramiento: «Un paso adelante», ha dicho esta mañana.