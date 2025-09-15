La Fiscalía mauritana mantiene detenido al capitán del «Right Whale», que es de origen ruso

El abordaje del buque factoría Right Whale, de la armadora Ocean Whale Company, al Tafra 3, el pesquero con parte de capital vigués a través de la firma Baipesca, está en manos de la Fiscalía mauritana. Las autoridades locales analizan los datos de la maniobra que provocó el hundimiento del arrastrero que en aquellos momentos estaba en plena virada (recogida del aparejo), lo que dejó un boquete en el costado de estribor del arrastrero y provocó que sus 26 tripulantes tuvieran que saltar al agua; 21 se salvaron, cinco marineros mauritanos siguen desaparecidos. Ante la situación, el capitán y el primer oficial del Right Whale fueron detenidos a su llegada al puerto de Nuadibú. Según pudo saber FARO en fuentes cercanas a la investigación, el máximo responsable de este buque de 105 metros de eslora es de origen ruso y permanece detenido.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes sobre las 18.30 horas (20.30 en España), como concretaron los guardacostas locales (Garde-Côtes Mauritaniennes) a los medios de su país. El mayday saltó a las 18.40, cuando la tripulación vio que el fuerte impacto había dejado un agujero en el casco que afectaba gravemente a la estabilidad y flotabilidad de la unidad de 35 metros de eslora y bandera de Mauritania. «Rapidísimo», como dijeron en su momento fuentes próximas a la compañía con base en el puerto de Nuadibú, el arrastrero escoró hacia babor y fue engullido por el mar.

El Tafra 3, con el agujero en el costado de estribor / Cedida

La tripulación había saltado a las balsas salvavidas, y entre esos 21 rescatados había tres españoles: un onubense, jefe de máquinas, y los gallegos Javier Gestido Piñeiro, de Marín y patrón, y José Manuel Diz García, de Bueu y patrón de costa. Todos fueron trasladados a tierra a bordo del Tafra 2, de la misma compañía, y pudieron contactar con sus familiares. El país activó entonces un dispositivo de busca, protagonizado principalmente por barcos de la armadora y de Rimbal, aunque sin éxito.

Como ya avanzó este medio, en el momento en el que Right Whale regresó al puerto las autoridades decidieron apresar a su capitán y al primer oficial ante la gravedad de lo sucedido, lo que no evitó que el enorme pesquero regresase al caladero para seguir faenando con nuevos mandos en el puente. Ahora, por lo menos el capitán, que es de origen ruso, permanece apresado.

La empresa y el barco

El barco ondea la bandera de Gambia, pero pertenece a una empresa con sede en Malta registrada en 2016. Ocean Whale Company, que opera con otros cinco buques factoría en aguas mauritanas, es una de las firmas que figuran en los Paradise papers, documentos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a raíz de datos filtrados sobre paraísos fiscales. Según esa documentación, su director y representante legal es el letón Vadims Sobols, pero figuran como accionistas Vladimir Sinelnikov y Denis Basin, ambos con vínculos con Rusia.

En lo que respecta al barco, fue construido en tiempos de la Unión Soviética (en el año 1984) por el astillero Black Sea Shipyard (de Ucrania), perteneciendo a la Clase Pulkovskiy Meridian y siendo el Proyecto 1288. A lo largo de su trayectoria de más de 40 años ha cambiado de nombre y, sobre todo, de bandera. Hasta el año 2012 se llamaba Coral y antes, hasta 2005, se le conocía por Pyotr Shafranov. Durante buena parte de su vida ondeó la bandera de la federación rusa, pero también hay registros con el pabellón de Georgia, Camerún, San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis) o Comoras.

La flota de la armadora de capital lituano la completan los buques Fin Whale, Pilot Whale, Grey Whale, Atlantic Whale, y Sei Whale. Los seis ondean la bandera de Gambia y se encuentran en el caladero del país magrebí.