El sector atunero apuesta desde Vigo por un modelo sostenible y resiliente

La XII Anfaco World Tuna Conference cerró ayer sus dos jornadas de debates y ponencias centradas en la industria atunera. El evento, que concentró a representantes del 90% del sector en todo el mundo, culminó con un llamamiento a apostar por «avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente», especialmente frente a los desafíos y retos compartidos. Por ello, y con las negociaciones de la Unión Europea para el tratado de libre comercio con Tailandia de fondo, la conferencia urge la necesidad de «operar bajo las mismas reglas de juego, especialmente en los tratados de libre comercio».

Como es ya tradición, el evento olívico organizado por la patronal conservera Anfaco-Cytma acabó con una «declaración de la industria atunera mundial», en la que se resumen los temas tratados en los dos días y las conclusiones extraídas. Lo primero es que «una proporción cada vez mayor de las capturas globales de atún proviene de poblaciones gestionadas de forma sostenible». «La sostenibilidad es una realidad, convencidos de que una gestión eficaz y colaborativa es fundamental para garantizar la salud a largo plazo de los stocks de atún», recoge el texto.

Además de citar la intervención de Nick Ralston, referencia global en la interacción del mercurio y el selenio en el pescado que ya explicó sus hallazgos en las páginas de FARO, la declaración también resalta que el mercado «se encuentra en una transformación constante». «El futuro estará marcado por el desafío de generar economías de escala diversificadas y de identificar nuevas oportunidades de expansión en un entorno competitivo y cambiante», señala, apelando a la necesidad de «entender a fondo al nuevo consumidor».

Sobre la transformación digital, la industria estima que «ya ha dejado de ser una opción para convertirse en un eje clave de competitividad en el sector». «Se ha concluido que los datos, su análisis en tiempo real, la conectividad entre sistemas y el uso creciente de la inteligencia artificial están redefiniendo los procesos y la toma de decisiones en ámbitos como la captura de los mismos, el procesado, la trazabilidad o la gestión de los riesgos», apunta la declaración.

Como quedó patenten en las ponencias, la industria atunera está presente en todos los continentes y abandera «con total firmeza» la protección de los derechos humanos y las condiciones laborales justas «en toda su cadena de suministro». En este sentido, la industria ve «como una oportunidad» la implementación del Reglamento de Trabajo Forzoso de la Unión Europea, «que entrará en vigor en diciembre de 2027», añade el texto.