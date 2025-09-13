Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»

El pesquero Tafra 3, de capital vigués a través de la armadora Baipesca, se fue al fondo en la tarde noche de ayer viernes después de haber sido embestido por un buque factoría, el Right Whale, de pabellón de Gambia pero capital ruso. “Fue rapidísimo, rapidísimo”, han explicado a FARO fuentes próximas a la compañía con base en Nuadibú. Se está buscando a cinco personas, todas de ascendencia mauritana. En la zona hay una profundidad limitada, de 31 brazas, han complementado las mismas fuentes. Al rescate acudieron los también pesqueros Rimbal 5 y Tafra 2.

Son 21 los supervivientes ha indicado a este periódico el capitán de otro buque. Se desplegaron tres balsas salvavidas. Los rescatados están a bordo de los pesqueros que fueron al lugar del naufragio, y también en el buque factoría. “Es probable que los que faltan estén dentro”.

El mayday saltó a las 18:40 hora de Mauritania (20:40 hora española), han precisado las mismas fuentes. A bordo del Tafra 3 iban entre 24 y 25 personas, sin que este periódico haya podido precisar todavía cuántos gallegos forman parte de la tripulación. El pesquero es el antiguo Playa de Loureiro, de casi 35 metros de eslora, y exportado al caladero mauritano en el año 2021.

El «Tafra 3», con el boquete abierto en su estribor por la embestida del buque factoría «Right Whale». / Cedida

Como muestran las imágenes facilitadas a FARO, el golpe abrió un enorme boquete en el costado de estribor. El Tafra 3 tenía cable largado, por lo que su capacidad de reacción era necesariamente muy limitada. El buque factoría tiene 105 metros de eslora y su manga, 16 metros, es la mitad de la eslora del pesquero que arrolló este viernes.

El buque factoría «Right Whale». / OWC

Las imágenes facilitadas desde otros buques de pesca muestran cómo el pesquero escoró de forma dramática hacia babor, con el costado de estribor abierto en canal, cuando empezó a escupir humo negro de la máquina. El antiguo Playa de Loureiro quedó a continuación semihundido, con la proa al sol, antes de desaparecer en el Atlántico.

[NOTICIA EN DESARROLLO. HABRÁ AMPLIACIÓN]