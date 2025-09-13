Conxemar propone en la UE estudiar el aporte de las empresas mixtas

Conxemar propone al Observatorio Europeo del Mercado de la Pesca y la Acuicultura (EUMOFA) un estudio para aumentar la disponibilidad de proteína marina y garantizar la soberanía alimentaria en Europa. En concreto, se basaría en un análisis temático de las empresas mixtas del sector pesquero que operan en las zonas de las que se extrae la proteína marina, de alto valor nutritivo.

El Consejo Consultivo del Mercado (MAC) presentó en 2024 una serie de recomendaciones que han sido acogidas por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) para su ejecución este año. Como novedad, Conxemar ha propuesto dentro de una de las recomendaciones la realización de un análisis temático sobre las empresas mixtas en el sector pesquero, centrándose en su distribución geográfica, su contribución al suministro de productos pesqueros y acuícolas, sus repercusiones económicas y sociales y su alineación con los objetivos políticos de la UE.