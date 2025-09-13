Los armadores del «Tafra 3» trabajan ya en la repatriación de los supervivientes con apoyo del Consulado español

Los 21 supervivientes del naufragio del Tafra 3 en aguas de Mauritania están en el puerto de Nuadibú, descansando en el hotel y recuperandose de las heridas sufridas, de consideración leve. Con apoyo del Consulado de España en Mauritania, los armadores están ya trabajando en la repatriación de los marineros, entre los que están tres españoles: dos gallegos, Javier Gestido Piñeiro y José Manuel Diz García, y un onubense, jefe de máquinas.

El buque, de capital vigués a través de la armadora Baipesca, se hundió en la tarde noche de ayer viernes después de haber sido embestido por un buque factoría de 105 metros de eslora, el Right Whale, de pabellón de Gambia pero capital ruso. El arrastrero se fue al fondo «rapidísimo», como explicaron a FARO fuentes próximas a la compañía. Tras ello, los marineros saltaron a las balsas salvavidas y 21 fueron rescatados, quedando cinco todavía desaparecidos, todos mauritanos.

R. V.

El Tafra 2, de la misma compañía, los llevó a tierra y allí fueron recibidos por los socios locales y por representantes del Consulado de España en Mauritania, que ahora facilitará los trámites necesarios para el viaje de vuelta a casa, ya que al tener que salir rápido del buque perdieron toda la documentación.

En la zona del naufragio se encuentran en estos momentos diferentes barcos de capital gallego que colaboran en la búsqueda. Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de operaciones de búsqueda y están a la espera de recibir información sobre el operativo. Desde el país africano no respondieron tampoco a las preguntas de este medio.

Consellería do Mar

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha explicado esta mañana que la Xunta está en contacto con la empresa armadora, así como con la Secretaría General de Pesca. «Los esfuerzos se centran en localizar los tripulantes desaparecidos», ha indicado la conselleira.

Ahora está previsto que la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) participe en la investigación de lo sucedido. Sobre ello, Marta Villaverde fue clara: «Esperamos que las causas de este incidente se esclarezcan cuanto antes».