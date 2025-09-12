Planas lamenta el fin del Fempa y se pone al lado del sector en la defensa de los fondos de pesca

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó ayer que el Gobierno va a defender que la pesca y la acuicultura ocupen «el lugar que merecen» en el nuevo marco financiero europeo y lamentó que la propuesta de Bruselas suponga la desaparición del actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que pasará a integrarse en un fondo común, lo que «diluye la visibilidad y prioridad de la política pesquera en el marco comunitario».

«El sector pesquero y acuícola debe quedar adecuadamente reflejado en el nuevo presupuesto comunitario», manifestó Planas durante una reunión con las organizaciones pesqueras, en la que aseguró que España está «en el punto de partida» de una negociación «compleja y ambiciosa».

La patronal pesquera Cepesca, por su parte, explicó que en el encuentro se ha acordado establecer un frente común para defender ese fondo específico para el sector, ya que de no existir «puede abrirse la puerta a que los recursos se diluyan».