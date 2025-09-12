La difícil tarea de divulgar las bondades del pescado: «Hay que mejorar la comunicación»
A. A.
La XII Anfaco World Tuna Conference vivió ayer su pistoletazo de salida con el acto de inauguración y los primeros paneles. Además de la ponencia magistral del experto Nick Ralston, que ya habló en las páginas de FARO sobre la interacción mercurio-selenio, el evento olívico congregó a otros muchos expertos, entre ellos uno que tenía mucho que ver con el título de la conferencia para este año (Llegar al nuevo consumidor).
Expertos de Circana, Nielsen o Groupe Barba hablaron sobre las formas de «reinventar el valor añadido con el atún». A juicio de Miguel Barreiro, de Nielsen, el sector precisa «mejorar la comunicación en todos los canales» para hacer frente a los mensajes negativos sobre el pescado. Para ello también «es clave entender el comportamiento del consumidor», como apuntó Edurne Uranga, de Circana.
El evento reune a más de 350 profesionales de los principales 30 países vinculados el sector.
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes