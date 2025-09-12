El «Amable Márquez Álvarez» vuelve al lugar donde nació

Amable Márquez Álvarez fue un armador de Bouzas. Y un habitual del astillero Hijos de J. Barreras. Allí mandó construir pesqueros como el José-Carlos (1961) o María Oliva (1962), si bien también estuvieron operativos buques bajo el nombre de Amable Márquez o Irene Álvarez.

Eran otros tiempos: se contaban por decenas los armadores de esta villa viguesa. Estaban los Gestoso, Constante Leirós, Ubaldino Leirós, los Montenegro, Pesquerías Paulino Freire, Casiano Veiga... Y un sinfín de buques, casi todos con apellidos en el casco, y muchos con apelativos de tipo Begoñita o Maruxa Montenegro.

Pues uno de los buques construidos por Barreras a mediados de los años ochenta fue, precisamente, el Amable Márquez Álvarez, dado de alta el día de fin de año de 1987, con casi 61 metros de eslora y 1.558 toneladas de arqueo bruto (gross tonnage), según consta en los registros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue dotado de un motor Barreras/Deutz.

El arrastrero congelador por popa mantuvo el nombre de este armador vigués hasta el año 1995, cuando causó baja en el registro de flota española y pasó a abanderarse en Argentina. Allí fue renombrado como Anabella M, que mantiene a día de hoy. Ahora está integrado dentro de la flota de Estrella Patagónica, con fuertes lazos con la industria gallega y base en Puerto Madryn.

El pesquero «Carolina P» / EPSA

No es habitual que estos barcos acudan a reparar a Galicia, pero la compañía ha optado por el naval gallego para someter al buque a un completo proceso de reparación. En concreto, en las gradas de Nodosa, en Marín, donde llegó el pasado mes de junio. Ahora está en el puerto de Vigo, en Beiramar, donde continuarán los trabajos a flote para el cambio del parque de pesca o de la habilitación interior.

El año próximo la misma empresa repetirá el proceso con otro buque, el Carolina P, ensamblado en 1988 en Construcciones Navales Santodomingo. Como el Amable Márquez Álvarez, también perdió el pabellón español en abril de 1995.