Vigo se convierte en «epicentro de la industria atunera internacional» con la XII World Tuna Conference

Vigo se convierte en el «epicentro de la industria atunera internacional» con la XII World Tuna Conference. Así lo explicó el presidente de la patronal conservera Anfaco-Cytma, Iván Alonso-Jáudenes, durante el acto de inauguración que tuvo lugar esta mañana en el auditorio de Afundación. El evento reunirá hasta mañana a más de 350 profesionales de los principales productores y comercializadores de más de 30 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía.

Además de la conferencia magistral del Dr. Nick Ralston, investigador de la Universidad de Dakota del Norte que ya explicó en las páginas de FARO el papel protector del selenio frente al mercurio en el consumo de pescado, el evento olívico contó en esta primera jornada con una serie de paneles centrados en la situación de las pesquerías, las nuevas formas de dar valor añadido al atún, la dimensión social del sector o la parte empresarial y tecnológica.

Público asistente a la primera jornada de la XII Anfaco Wolrd Tuna Conference / Pablo Hernández Gamarra

Antes fue el turno de las autoridades, siendo Alonso-Jáudenes el primero en intervenir. Durante su discurso, además de resaltar el programa de las dos jornadas también quiso poner énfasis en la situación crítica que vive la industria con la negociación del acuerdo de libre comercio con Tailandia, una «incertidumbre que amenaza la competitividad» del sector. «Es momento para el diálogo público-privado», insistió el también director general de Conservas Antonio Alonso, que llamó a la «acción institucional».

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó durante la inauguración que el congreso representa «una clara apuesta por la valorización y la diferenciación de los productos, con el fin de generar valor en los mercados», ya que el atún «es un símbolo de la economía azul, de cooperación internacional, de sostenibilidad y de innovación tecnológica».

En su intervención también hizo énfasis en que el consumidor es «cada vez más exigente» y puso en valor el papel de la mujer en el sector.

De igual forma, Villaverde recordó que el sector conservero se enfrente a «retos importantes», citando principalmente los acuerdos de la UE con terceros países y, en concreto, las negociaciones con Tailandia, para lo que pidió la «exclusión del atún».

En este acto de apertura también participaron el director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas, Pymes y Banca Sectorial de Abanca, Víctor Casal; el portavoz del Concello de Vigo, Carlos López Font, y el director general de Pesca Sostenible, Ramón de la Figuera. «Este foro merece la pena», resaltó este último.

Poner en valor el atún

Antes del acto, el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, reivindicó las cualidades nutricionales del atún y pidió que se tenga en cuenta este alimento en las decisiones legislativas de la Unión Europea.

«El atún es un recurso estratégico para España, siendo España segunda potencia mundial en transformación, en este caso en conserva de atún, y siendo la conserva de atún el primer producto de exportación de la industria del mar de España. El atún es un recurso global, un recurso que se pesca en todos los océanos y que requiere de una cooperación casi geoestratégica con todos estos países para mantener el suministro y unos stocks sostenibles», subrayó.