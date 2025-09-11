Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela

El pesquero portugués Artur e Teresa, de 33 metros de eslora, ha solicitado asistencia de los servicios de emergencia cuando estaba a unas 1,5 millas de tierra en la Costa da Vela, en Cangas. A la zona se dirige el buque del servicio de Gardacostas Valentín Paz Andrade. El remolcador María Pita también ha salido de puerto.

Según indicaron fuentes del operativo, el buque, que tiene base en Vigo, se habría quedado sin propulsión. La Costa da Vela registra esta tarde vientos débiles, de unos 7 nudos por hora, con olas de unos 1,5 metros de altura.

El Artur e Teresa tiene capacidad para 150 metros cúbicos de pescado a bordo y se dedica a la pesca de especies de palangre de superficie. Se construyó en el año 1991. Los registros oficiales de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical) atribuyen su propiedad a la empresa La Paloma Portugal, Unipessoal, con domicilio social en Vila Praia de Âncora (Caminha).

El año pasado escribió su nombre en la historia del puerto de Vigo al haber subastado un atún rojo colosal, de 350 kilogramos de peso. Es habitual que palangreros de pabellón luso operen con la dársena de O Berbés como puerto base.