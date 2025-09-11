Nicholas Ralston: «A veces intento pensar en una comida mejor que el pescado y no existe»

Nicholas (Nick) Ralston (1956, Dakota del Norte) acude por tercera vez a Vigo de la mano de Anfaco. Y el objetivo es el mismo que en las anteriores dos ocasiones: demostrar que el mercurio presente en el pescado oceánico no es un problema para la salud de los consumidores. Para ello, protagonizará hoy la ponencia magistral en la duodécima edición de la World Tuna Conference.

–Vuelve a Vigo cuatro años después, de nuevo de la mano de Anfaco. ¿Qué tiene preparado para su ponencia magistral?

La situación con el mercurio ha cambiado. Se solía pensar que el mercurio procedente del pescado era dañino, pero ahora sabemos a ciencia cierta que comer pescado aumenta el coeficiente intelectual de los niños. Y crece mucho. Esto viene de una muestra 300.000 parejas de madres e hijos, por lo que ya no es una duda, es una certeza. La última vez que estuve aquí trasladaba al mundo que no había manera de que el mercurio del pescado que sale del océano pudiese ser dañino, ahora está confirmado.

–¿Hubo algún momento en el que estuviese convencido de lo contrario?

En 2002 estaba equivocado. En aquel momento estaba seguro de que el mercurio del pescado era dañino y estaba muy preocupado, pero cuando analicé la cantidad de selenio que tenía... El mercurio no puede ser dañino si no está presente en una cantidad muy superior a la del selenio. Me llevó seis meses descubrir que esto era así y que los estudios que existían sobre la influencia del mercurio no eran por comer pescado, sino por comer ballenas, que tienen mucho mercurio y muy poco selenio. Y además tienen cadmio, que absorbe parte del selenio también.

–En su primera visita, en 2017, dijo que cuanto más pescado consume una persona, más protegida está del mercurio. ¿Sigue defendiéndolo?

Es que sigue siendo así. Comer pescado oceánico protege contra la toxicidad del mercurio y también contra el cadmio y todos esos elementos que pueden robar el selenio, y si hay selenio no hay daño por oxidación.

–¿Ha encontrado dificultades para trasladar este mensaje?

Lo que he decidido es que en lugar de ir a por la opinión pública, primero voy a convencer a los científicos. Viajo por todo el mundo haciéndolo y ahora hay mucha gente que hace lo mismo. Todos con los que he hablado, sean científicos o médicos, se convencen. Nunca se han ido pensando que no, que el pescado sigue siendo dañino por el mercurio. Cuando entiendes cómo funciona piensas que es algo obvio. Algunos no quieren ver que igual todo su trabajo sobre el tema estaba equivocado, que llevan años recomendando no comer pescado. De hecho, a veces intento pensar en una comida que sea mejor que el pescado y no existe.

–¿Cuántas serían las raciones adecuadas a la semana?

Pues especialmente durante el embarazo, porque una madre necesita omega-3 y selenio, al menos dos a la semana sería lo adecuado, aunque más tampoco haría daño. En lugar de advertir a las embarazadas que no coman pescado, deberían avisarles de que no se olviden de comerlo dos veces por semana. Para un adulto simplemente es mejor comer pescado, quizá más por temas cardíacos que del cerebro.

–¿Y para los niños?

Los niños siempre deberían tomarlo de forma regular, porque crecen muy rápido. Es muy beneficioso, sano y rico en proteínas. ¿Qué le vas a dar? ¿Hamburguesa? Bueno, vale, ¡pero dale también pescado!

–En España hubo polémica porque el Gobierno propuso limitar el consumo de pescado en colegios. Finalmente, se estipuló que se podía servir pescado entre 1 y 3 veces por semana.

Me gustaría saber sus razones, la verdad, y si tiene que ver con el mercurio estarían totalmente equivocados. Los niños están creciendo, necesitan desarrollarse y es mejor tomar más pescado que menos. Me gustaría hablar con los que lo propusieron, porque estoy viajando mucho estos días para hablar con expertos y administraciones. De hecho, después de Vigo voy a Francia para eso.

–En Francia tendrá trabajo. París y otras seis grandes ciudades prohibieron el atún en los comedores escolares por el mercurio.

(Pone los ojos en blanco) Gracias por decírmelo, porque quiere decir que tendré mucho trabajo que hacer e igual necesito pasar más tiempo allí (ríe). Hace un par de veranos estuvimos unos colegas y yo con la FAO trabajando en cambiar la mentalidad sobre la presencia de mercurio en el pescado, porque debería ser la opuesta, y también con la DG Sante [Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea]. En EE UU tenemos el mismo problema. Y no tengo problema en coger una llamada o acudir a donde sea.

–¿Qué especies ofrecen el mejor equilibrio entre beneficios nutricionales y bajos riesgos?

Por la preocupación con el mercurio tan solo diría que no comas tiburón si estás embarazada. Pero, ¿cuántas personas en Europa lo consumen? No muchas. Más allá de eso, cualquier especie de pescado oceánico es bueno.