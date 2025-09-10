Malvinas crea un plan de gestión para el calamar de la flota gallega tras «tres años difíciles»

«La temporada de Loligo sigue por ahora y se está supervisando muy de cerca para garantizar que no se supere el límite de biomasa de conservación de 10.000 toneladas». Este es el último mensaje trasladado desde el departamento de Recursos Naturales (Natural Resources) de Malvinas (Falklands) sobre la pesquería del calamar Loligo, protagonizada por una flota gallega que lleva días temiendo un cierre anticipado. La misma unidad que monitoriza el recurso y que ha elevado la voz de alarma «tras tres años difíciles». Tanto que ya está trabajando en un «plan de gestión» que ayude a solventar las «lagunas de conocimiento» existentes.

En el marco del próximo Comité de Pesca, que tendrá lugar mañana, el departamento que dirige James Wilson presentará un documento con las últimas acciones y novedades vinculadas al sector. Entre ellas figuran, por ejemplo, las capturas realizadas por las distintas flotas hasta la fecha, como las 85.456 toneladas de calamar Illex, las 53.532 de merluza o las 936 de toothfish (merluza negra). De todas salvo en el caso de la pesquería de Loligo, sobre la que solo dicen que durante esta segunda campaña del año «el total de capturas ha estado muy por debajo de la media».

Recursos Naturales reconoce que existe «una situación compleja» con la pesquería, que «lleva tres años difíciles». «Actualmente, el departamento está trabajando para comprender qué factores están provocando esta situación», apuntan, señalando que existe «una combinación de factores» como posibles culpables: temperaturas del mar, cambios en las corrientes oceánicas, variabilidad natural de las poblaciones, aumento del esfuerzo pesquero y los cambios en la dinámica del ecosistema. «Estamos observando una prevalencia cada vez mayor de la merluza, pero también un número récord de focas», resaltan.

Con esto como base, el documento recoge que «se está trabajando en la elaboración de un plan de gestión» para identificar «lagunas de conocimiento» y clarificar «los ámbitos de trabajo a corto, medio y largo plazo necesarios para subsanarlas». «Se ha dado prioridad a este plan de gestión, lo que refleja la importancia de la pesca de Loligo», sentencia.

Posición del sector

En el marco del mismo Comité de Pesca, la Asociación de Empresas Pesqueras de las Islas Falkland (Fifca, en inglés) aportará su punto de vista sobre los temas de actualidad. En su opinión, «son tiempos difíciles para la pesca» de calamar que realizan los 16 grandes arrastreros congeladores. «Pero nos alegra que la temporada haya podido comenzar este año», explican en alusión a la amenaza de suspensión.

Además de anunciar que están «colaborando estrechamente» con Recurso Natural, la Fifca también concreta que están «trabajando en ideas para encontrar soluciones a corto plazo para esta temporada, y es probable que en los próximos meses se celebren debates para desarrollar estrategias a medio y largo plazo».

De igual forma, la asociación avanza que está preparando su desembarco en Vigo el próximo mes con motivo de la feria Conxemar, además de que están trabajando en la negociación para el coste de las licencias del próximo año.