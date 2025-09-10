España reabre la pesquería de anchoa y alivia a la flota de cerco de Galicia

La flota de cerco del caladero Cantábrico Noroeste podrá reanudar la pesquería de anchoa tras el incremento de 1.569 toneladas en la cuota asignada por la Comisión Europea a España, con lo que se alcanzará un total de 2.287 toneladas. La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, esta reapertura permitirá recuperar la actividad interrumpida el pasado 11 de agosto, cuando la flota tuvo que detener la pesca por haberse agotado la cuota provisional asignada de 718 toneladas.

A juicio del departamento de Luis Planas, la medida generará estabilidad para el sector, favorecerá la diversificación y mejorará la productividad, especialmente para más de 50 buques gallegos con puerto base en A Coruña y Pontevedra, principales beneficiarios de este recurso.

La Comisión Europea ha fijado en 22.871 toneladas el Total Admisible de Capturas (TAC) de la anchoa en la zona IXa en su vertiente oeste (aguas del Atlántico frente a Galicia y Portugal) para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, de acuerdo a la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés). De este total, las mencionadas 2.287 toneladas corresponden a la flota del Cantábrico y Noroeste.

De igual forma se establecen topes de captura semanales de 6.000 kilos y 4.000 kilos por buque, en función de su capacidad y número de tripulantes, a petición del propio sector.