Rebajada en 8 días la veda para los atuneros que operan en el océano Pacífico

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) ha acordado una reducción en ocho días de la veda para la pesca de túnidos en el Pacífico oriental por parte de la flota congeladora de cerco, así como reforzar los programas de muestreo y marcado para avanzar en la recopilación de información científica, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

La medida se ha acordado en la 103 reunión anual del CIAT, celebrada en Panamá, «tras constatar el buen estado de conservación de las tres poblaciones de túnidos tropicales, listado, patudo y rabil, como consecuencia de las medidas de ordenación aplicadas hasta el momento». El Ministerio de Agricultura ha señalado que, para avanzar en la reducción de los posibles residuos de la pesca, ha sido adoptada una medida para facilitar la recogida de dispositivos de concentración de peces (DCP).

Además, la Unión Europea, Estados Unidos y Ecuador han firmado un acuerdo para la creación de un fondo que «financiará proyectos destinados a la recuperación y retirada de estos dispositivos».

El departamento dirigido por Luis Planas ha resaltado que un total de 42 embarcaciones pesqueras españolas fueron el año pasado al Pacífico oriental. De acuerdo con Agricultura, cuatro buques cerqueros con puerto base en País Vasco y 38 palangreros de superficie gallegos faenaron en las aguas reguladas por CIAT.