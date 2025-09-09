Pontevedra ya tiene la flota de mayor edad de la España peninsular: 40 años

El último pesquero construido por el naval gallego y con pabellón español es el Hadassa Bay, un arrastrero congelador de última generación ensamblado en Armón para la joint venture malvina en la que participa la armadora viguesa Copemar. Es una rara avis. No solo porque los buques que operan en el caladero están matriculados en Port Stanley, que también, si no porque no está habiendo encargos similares por parte de las armadoras. No existe un programa de renovación de embarcaciones de tercera lista y las condiciones del sector —falta de relevo generacional y de rentabilidad— tampoco dan para florituras. De ahí que la flota envejezca sin remedio, con los consiguientes mayores consumos energéticos o habilitaciones muchas veces precarias.

Pontevedra dio cerrojazo al año 2024 con 1.841 barcos de pesca en el censo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La capacidad —expresada en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage— medró ligeramente, pero solo por obra y gracia del Hadassa Bay. Desde el año 2006, cuando arranca la serie comparativa disponible que elabora el Gobierno, la flota de la provincia ha perdido más de un tercio de su capacidad, hasta las 76.824 GT. Pero es que, además, sumó 11 años de edad media, hasta situarse en los 40. Ninguna otra provincia peninsular de España tiene unos pesqueros tan envejecidos. Solo la comunidad canaria y la ciudad autónoma de Ceuta presentan unas cifras peores.

Distintas tipologías

El elemento determinante para este dato está en la flota de bajura, la que opera en aguas nacionales, con 1.720 embarcaciones. La inmensa mayoría, desde luego, aunque equivale a un escaso 5,6% de toda la capacidad (6.534 GT). Son barcos de muy avanzada edad, con medias que alcanzan los 49 en Redondela o A Illa de Arousa, o, sobre todo, los 52 años que promedian los 88 barcos censados en Vilanova. La foto cambia al pasar a los barcos que trabajan en el caladero comunitario, sobre todo en Gran Sol, con 25 años de media. La continua venta de unidades de este tipo, sobre todo para operar en África, también está contribuyendo al envejecimiento conjunto de la flota matriculada en alguno de los puertos de la provincia. El palangre de superficie suma una edad media de 26 años, por los 27 de los pesqueros de gran altura.

A menos que se modifique con profundidad la Política Pesquera Común y los fondos europeos Fempa, la concesión de ayudas públicas para la construcción de buques de nueva generación está descartada.