El «shipspotter» naval más joven de Vigo

Tener absolutamente claro qué quieres ser de mayor cuando tienes 14 años no es lo habitual. Menos aún que esa futura forma de ganarte la vida tenga mucha relación con uno de tus principales hobbys. Y que además esa afición sea más propia de gente de edades superiores, lo convierte en algo todavía más inusual. Lucas Muñoz, en cambio, tiene todo bastante claro: quiere estudiar náutica para acabar en el puente de un barco y tener la cámara siempre cerca para poder fotografiar embarcaciones, una de sus pasiones. «¿Qué mejor que juntar fotos y barcos, dos cosas que me gustan mucho?», dice. Como lo conocen alguno de los veteranos que practican este pasatiempo en los muelles olívicos, es el fotógrafo naval, o shipspotter en la jerga, más joven de la ciudad.

Aunque vilagarciano de nacimiento, Muñoz es un vigués más, de los que viven cerca de la costa y de los que le gusta el mar, por lo que en tan solo unos minutos puede acercarse a ver los barcos, grandes o pequeños, que vienen a la ciudad. «Casi todos los días voy al puerto, sobre todo cuando hay mucho tráfico», explica.

Y lo tiene todo más o menos controlado. Antes de salir de casa, echa un ojo a las aplicaciones o las páginas web especializadas en el seguimiento satelital de los buques. Cuando se informa y ve la llegada de algún gran mercante, crucero o barco especial, baja cámara en mano. «Y allí estoy un rato», comenta, «a veces voy puntual o me quedo todo el día». Aunque le gustan todos los artefactos flotantes, siente cierta predilección por los cargueros, que no son pocos los que llegan. «No sé muy bien el motivo, me llaman la atención», señala.

A esta afición, algo impropia para su edad, llegó tras quedarse ensimismado viendo la profesión del padre de un amigo, controlador de tráfico marítimo. «Una vez nos llevó a ver cómo trabaja. Al principio no tenía muchas ganas de acudir, pero la verdad es que flipé, me llamó mucho la atención», apunta sobre la experiencia. ¿Y por qué el tema de la fotografía? Ahí es cosa de familia. «Es algo que me gusta mucho porque a mi hermano le gusta mucho el cine y está muy relacionado», agrega.

Esta unión perfecta provocó no solo el nacimiento de una afición para Lucas, sino también de una futura profesión. Como él dice, lo tiene «todo planeado»: aunque aún tiene unos años por delante para que llegue el momento, tiene claro que de mayor hará la carrera de Náutica para ser oficial de puente. «Y me gustaría tener siempre una cámara, para que cuando llegue a un puerto pueda seguir sacando fotografías», explica.

Vigo, como otras ciudades costeras, cuenta con varios aficionados a la fotografía naval. Un grupo formado por varios de ellos se hace llamar «Os Amigos dos Cruceiros». Fue creado hace dos décadas, el tiempo que sus miembros llevan atesorando imágenes de barcos. A nivel gallego está la Asociación Gallega de Fotógrafos Navales (AGFN), muy activos en redes como Facebook.