Mari Carmen Fernández, eterno desdén

María del Carmen Fernández Vázquez (Cangas, 1980) pagó 9,05 euros en tasas para optar al puesto de camarera en el buque oceanográfico García del Cid, adscrito a la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Era el año 2018. Lo ganó. Quedó a órdenes del cocinero, incorporado a la par que ella al barco. Debía «preparar las mesas y servir la comida» o hacer la «limpieza y arranchado de baños, demás espacios comunes y camarotes». En el suyo fue violada por otro tripulante, según denunció por vía judicial —el CSIC intervino en la denuncia—, si bien retiraría la demanda por consejo de la jueza, asegura su familia, y firmaría un acuerdo de conformidad con el otro trabajador. Acordaron sobre el papel que había sido un «malentendido». Se reincorporó plenamente a su puesto en septiembre de 2023 tras una larga baja médica, con recaídas; una de ellas, tras haber tenido que asistir a un curso contra acoso sexual. Aguantó menos de tres días en el buque tras salir de Barcelona, puerto base de la embarcación; a las 07:45 horas del día 10, a unas 20 millas de la costa de Gandía, ya no estaba en su cuarto. Sigue desaparecida. «Nadie hace nada [...] Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero», dejó por escrito. No se realizó ninguna diligencia en sede judicial. El caso —investigado desde el inicio y hasta hoy por FARO— está cerrado. Tenía tres hijos.

En el último año, frente al silencio de la institución, la cobertura de este periódico ha seguido aflorando información relativa al caso García del Cid y más situaciones de abuso en buques oceanográficos y comerciales. Por ejemplo, que el barco fue vendido por 14.700 euros al astillero DDR Vessels, especializado en desguaces, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al contrario que el mecanismo utilizado para el achatarramiento del Cornide de Saavedra —fue divulgado en el BOE—, también público. Aún después de firmar la venta, el CSIC adjudicó un contrato de 5.759,6 euros al mismo astillero en concepto de «Servicio de desmantelamiento del B/O García del Cid».

Velocidad del barco, de 7,7 nudos, durante los trabajos de búsqueda el día 10. / G.F. Watch

También que, en el expediente de la misión científica ejecutada cuando se produjo la desaparición de Mari Carmen, hay un vacío de información de casi 86 horas en el archivo que recoge el rumbo, posición o velocidad del barco. Ese hueco abarca desde la mañana del día en que desapareció la trabajadora hasta la medianoche del día 13 de septiembre, cuando el García del Cid se encontraba en el puerto de Valencia. FARO ha logrado obtener los datos de posicionamiento satelital de todo ese espacio temporal: el oceanográfico mantuvo una velocidad elevada en casi toda la jornada del día 10 de septiembre, durante la cual participó —asegura el Gobierno— en los trabajos de búsqueda. En concreto, el García del Cid navegó incluso a más de 9 nudos de velocidad ese día, y no la redujo hasta los 0,4 nudos hasta las 20 horas UTC (21 horas locales en España), cuando Mari Carmen llevaba unas trece horas oficialmente desaparecida. Justo antes de aminorar a esos 0,4 nudos navegaba a 7,7, como consta en sus registros del AIS (automatic identification system) facilitados por el proyecto Global Fishing Watch, promovido por Google, Skytruth y Oceana.

Extracto del informe técnico de la campaña. Se agradece la «paciencia» de la tripulación, sin mención alguna a la desaparición de la trabajadora. / L. G.

En la misma documentación del expediente científico, en el informe firmado digitalmente por el principal investigador del proyecto, se incluye una frase de «agradecimiento» a la «paciencia» de la tripulación del oceanográfico, de la que formaba parte Mari Carmen Fernández. No hay referencia alguna a su desaparición. En virtud del Código Civil vigente, y pese a las acciones judiciales promovidas por su familia, la mujer no podrá ser declarada fallecida hasta pasados diez años de la última vez que se le vio con vida. No ha habido ninguna novedad en todo el procedimiento en los últimos meses, como ha constatado su abogado, Diego Leis.

Más casos

El caso García del Cid no solo espoleó la renovación casi íntegra, en 2024, del protocolo contra acoso sexual del CSIC, aunque el anterior apenas tenía cuatro años de vigencia. También alentó más denuncias de trabajadoras contra situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. Una de ellas, trabajadora del IPD —empresa que proporciona información de muestreos en barcos de pesca al Estado—, fue desembarcada tras haber denunciado vejaciones. IPD sería sancionada con más de 100.000 euros por carecer de protocolo antiacoso. El capitán de otro buque fue despedido, al igual que todos los tripulantes del García del Cid. Un tribunal de Barcelona se consideró no competente para determinar la legalidad o no de los ceses, pero en el juicio quedó patente que el CSIC sí había abordado la reubicación de los trabajadores en otros puestos dentro de la organización, pese a negarlo en las testificales.