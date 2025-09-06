Pesca e IEO analizan los descartes y las capturas accidentales en el Cantábrico

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) inician la campaña Descarsel para estudiar la selectividad, comportamiento y supervivencia de especies descartadas, la mitigación de capturas accidentales de cetáceos y el monitoreo electrónico de la pesca.

Los trabajos serán a bordo del buque oceanográfico Miguel Oliver, que saldrá hoy desde Vigo, y se desarrollarán durante 12 días en los que se estudiará el caladero nacional en el Cantábrico noroeste, desde el litoral hasta una profundidad de 500 metros.

Durante la campaña, los investigadores estudiarán el comportamiento de especies pesqueras dentro de las redes de pesca y llevarán a cabo un marcado científico «para mejorar el conocimiento de la biología de las especies».

La campaña —que está financiada por la Unión Europea, dentro del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa)— forma parte del proyecto Descarsel, que trabaja en el análisis actualizado de la selectividad pesquera en artes de arrastre con puertas en la pesquería del Cantábrico noroeste mediante el uso y desarrollo tecnológico de dispositivos o artes de pesca «más selectivos».