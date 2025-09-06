Orpagu adjudica a las gallegas IDTA y Gipat la expansión de su frigorífico de Tui

La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) avanza con la ampliación de su planta frigorífica y de procesado de pescado. Tras activar la compra del terreno adjunto y retirar las instalaciones que allí estaban, la asociación de armadores licitó la obra por un valor de entorno a dos millones de euros. El plan es iniciar la obra cuanto antes y, por ello, esta misma semana la directiva de la organización comunicó formalmente la decisión de adjudicación: la empresa porriñesa IDTA y la mosense Gipat se encargarán de la obra civil y de la instalación de frío y electricidad, respectivamente, mientras que la belga Stow colocará las estanterías móviles. Una vez completada, Orpagu ganará capacidad para procesar otras 2.000 toneladas de pescado.

La organización de productores pesqueros (OPP), especializada en capturas de pez espada y tiburón, construyó la actual planta en 2021, pero después de unos años activa se les quedó pequeña. Este año se puso manos a la obra y tras obtener el «ok» de los armadores decidieron lanzar la licitación, algo que tuvo lugar a comienzos del mes pasado. Presentadas y analizadas las propuestas, la mesa de contratación ya emitió su informe, que fue adoptado el pasado 28 de agosto por parte de la junta directiva de Orpagu.

De esta forma, el lote 1, el que tiene que ver con la obra civil y el de mayor presupuesto, 809.289,54 euros, fue asignado a la empresa Ingeniería y Desarrollos Técnicos Alimentarios, IDTA. El lote 2, de 746.995,54 euros para la instalación de frío industrial e instalaciones complementarias, se lo llevó Global de Instalaciones Proyectos y Automatización, Gipat, firma de Mos. Por último, la multinacional belga Stow, especializada en almacenamiento automatizado, llevará a cabo el suministro y montaje de las estanterías móviles con raíles, valorado en los pliegos en 245.000 euros.

La licitación al completo, que cuenta con una ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en el marco de las OPP, es de 1,8 millones de euros (sin impuestos). Para su ejecución, Orpagu cuenta con el apoyo de Tecnigal (consultoría de ingeniería) y HL&A (despacho para la gestión de licitaciones).

Obras

La organización de palangreros sumará de esta forma casi 1.000 metros cuadrados, con lo que la instalación ocupará una superficie total de poco más de 6.000 m² construidos en una parcela de 8.600 m². La planta actual tiene dos cámaras frigoríficas capaces de almacenar 3.000 toneladas de pescado, así como una sala de elaboración de 2.626 m².

El objetivo de Orpagu es disponer del nuevo espacio cuanto antes, por lo que están a la espera de recibir la autorización de obra por parte del Concello de Tui. De hecho, la idea era la de completar los trabajos en lo que queda de año.