La filial de Mozambique de Nueva Pescanova, premiada

La filial mozambiqueña de Nueva Pescanova, Pescamar, ha sido galardonada por ser la compañía más exportadora del país africano en la industria pesquera. Recibió el galardón en el marco de Feira Internacional de Maputo (Facim), en su 60 edición.

Pescamar se dedica a la pesca de langostino. Solo el año pasado operó con 26 barcos y capturó 2.758 toneladas. El premio fue en la categoría vinculada a la pesca, quedando por delante de Vitapesca Ltd y de Sociedade de Pescas.