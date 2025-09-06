La filial de Mozambique de Nueva Pescanova, premiada
REDACCIÓN
Vigo
La filial mozambiqueña de Nueva Pescanova, Pescamar, ha sido galardonada por ser la compañía más exportadora del país africano en la industria pesquera. Recibió el galardón en el marco de Feira Internacional de Maputo (Facim), en su 60 edición.
Pescamar se dedica a la pesca de langostino. Solo el año pasado operó con 26 barcos y capturó 2.758 toneladas. El premio fue en la categoría vinculada a la pesca, quedando por delante de Vitapesca Ltd y de Sociedade de Pescas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos