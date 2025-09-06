El «Arnomendi» abre la campaña de vigilancia por la pesquería del bonito del norte

La Armada ha comunicado que el patrullero de altura Arnomendi ha partido desde su base de la Estación Naval de A Graña, en Ferrol, para iniciar la campaña anual de vigilancia pesquera del bonito y el Plan de Despliegue Conjunto del 2025, enmarcado en el Plan General de Vigilancia de Pesca.

El departamento público ha señalado que la unidad afrontará inicialmente la campaña de pesca del atún blanco o bonito del norte, que se prolongará durante unas dos semanas, para dar paso al plan vinculado a especies demersales y pelágicas en aguas del Atlántico.