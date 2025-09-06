El «Arnomendi» abre la campaña de vigilancia por la pesquería del bonito del norte
REDACCIÓN
Vigo
La Armada ha comunicado que el patrullero de altura Arnomendi ha partido desde su base de la Estación Naval de A Graña, en Ferrol, para iniciar la campaña anual de vigilancia pesquera del bonito y el Plan de Despliegue Conjunto del 2025, enmarcado en el Plan General de Vigilancia de Pesca.
El departamento público ha señalado que la unidad afrontará inicialmente la campaña de pesca del atún blanco o bonito del norte, que se prolongará durante unas dos semanas, para dar paso al plan vinculado a especies demersales y pelágicas en aguas del Atlántico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos