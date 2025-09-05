Miranda rechaza la ampliación de vedas en la pesca de fondo

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha expresado en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo el malestar del sector pesquero gallego ante la toma de determinadas decisiones desde «los despachos» y «sin tener en cuenta» la realidad de una comunidad pesquera como Galicia.

Asimismo, ha expresado la oposición a la ampliación por parte de la Comisión Europea de las 87 zonas de pesca en aguas profundas en las que se prohíbe la pesca de fondo.

Por su parte, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon destacó la transposición del acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, el llamado BBNJ (por sus siglas en inglés), apelando a proteger el rol de las las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP).