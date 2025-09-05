El grupo omaní MB reactiva una mina submarina en pleno caladero namibio

La ciudad namibia de Lüdertiz sería a día de hoy poco más que una pequeña villa de ribera de no ser por el desembarco, a principios de los noventa, de una pesquera gallega: la mitad de su población activa —tiene 16.125 habitantes, según datos oficiales de 2023— trabaja en la actualidad para la filial de Nueva Pescanova. En su conjunto, el vínculo entre el país africano y la pesca española es fuerte, heterogéneo y larguísimo recorrido. Allí operan buques como los históricos Estai, como el Campa del Infanzón o el Ribadavia; también el Atusheni (ex Manolo del Terín), Ehanga Bay (ex Santamar) o Kumwe (ex Nuevo Bitácora). En un caladero que ofrece merluza, rape o rosada y en el que los pesqueros conviven ya con las plataformas de extracción de diamantes. Pero que pronto, si se cumplen los objetivos del grupo omaní Mawarid Mining, tendrán que hacerlo también con las inmensas excavadoras submarinas especializadas en la extracción de fosfato. A través de la filial local Namibian Marine Phosphate (NMP) cuenta con una licencia para remover y drenar más de 4.800 kilómetros cuadrados a escasas 75 millas de Walvis Bay. Solo necesita la licencia ambiental y ha activado toda su maquinaria para conseguirla.

Fue en el año 2016, como divulgó ampliamente entonces FARO, cuando el Gobierno namibio encendió todas las alarmas en el sector pesquero al validar el denominado proyecto Sandpiper, para la extracción de arena fosfática en alta mar. Detrás estaba el multimillonario de Omán Mohammed Al Barwani, quien continúa detrás de la misma iniciativa casi una década después. Aunque la licencia no le fue retirada, y frente a una fortísima oposición social y de la actividad pesquera, los trabajos no arrancaron nunca: la justicia declaró en 2021 que la licencia ambiental era nula, aunque por defectos en el procedimiento. Pero ahora NMP ha salido de su letargo con la difusión de distintos estudios sobre las bondades económicas de la minería submarina de fosfato y la promoción del proyecto en foros empresariales y a través de notas de prensa.

Equipamiento de minería submarina de Odissey. / SMD

Sandpiper sigue adelante

«Hay una ley que establece que el proyecto Sandpiper debe seguir adelante», exhortó este pasado mes de agosto el CEO de Mawarid Mining, Chris Jorgensen, durante una convención en la capital, Windhoek. «Hay funcionarios dentro del sistema que están intentando bloquearlo de manera activa», abundó. Según sus cálculos, la extracción de fosfato del fondo del mar reportaría al país más de 720 millones de euros en ingresos por exportaciones y casi 170 millones en aportaciones fiscales, además de la creación de 50.000 puestos de trabajo. Con, siempre según sus proyecciones, cero impacto sobre la pesca y la biodiversidad submarina. Una aseveración que no solo niegan las armadoras, sino la comunidad científica. «La minería de fosfato podría destruir toda la industria pesquera dentro de las aguas afectadas», apuntó a FARO el académico namibio con más estudios sobre la pesca y antes director del Centro de Recursos Marinos Sam Nujoma, Edosa Omoregie.

«La eliminación de los sedimentos y la destrucción del lecho marino liberará toda una serie de nutrientes en el agua. Esto provocará un crecimiento anormal del fitoplancton, que podría ser excesivo (proliferación anormal de algas) y que reduce la cantidad de oxígeno disponible en la zona. Esto provoca una migración de los peces de esas áreas del caladero», continuó el experto.

Nueva Pescanova, Iberconsa, Mascato, Pereira, Copemar o Pesquera Vaqueiro están presentes en el país con múltiples inversiones en flota, capacidad frigorífica y con plantas de elaborados. Son más de treinta los buques de capital gallego con pabellón local mediante el sistema de sociedades mixtas. Pesqueras gallegas, además, tienen suscritos acuerdos de exclusividad para la venta de capturas con armadoras de capital namibio.