ARVI defiende la sostenibilidad de su flota en el Atlántico Sudoccidental

La Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI, ha hecho público un comunicado en el que defiende la «sostenibilidad medioambiental y social» de su flota en el Atlántico Sudoccidental, al hilo de una campaña emprendida por Environmental Justice Foundation (EJF), ONG que colgó una lona en Madrid denunciando prácticas ilegales en esas pesquerías y falta de control sobre los productos importados a Europa, como el calamar.

Al respecto, ARVI ha recordado que las flotas de empresas españolas «operan de forma respetuosa respecto a las vigentes medidas tanto de carácter medioambiental como social».