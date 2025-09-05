Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ARVI defiende la sostenibilidad de su flota en el Atlántico Sudoccidental

REDACCIÓN

Vigo

La Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI, ha hecho público un comunicado en el que defiende la «sostenibilidad medioambiental y social» de su flota en el Atlántico Sudoccidental, al hilo de una campaña emprendida por Environmental Justice Foundation (EJF), ONG que colgó una lona en Madrid denunciando prácticas ilegales en esas pesquerías y falta de control sobre los productos importados a Europa, como el calamar.

Al respecto, ARVI ha recordado que las flotas de empresas españolas «operan de forma respetuosa respecto a las vigentes medidas tanto de carácter medioambiental como social».

