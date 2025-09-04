La Xunta lanza el estatuto de la mujer del mar para combatir su discriminación

Matria, el aclamado primer largometraje de Álvaro Gago en 2023, llevó fuera de las fronteras de Galicia la realidad de miles de trabajadoras que levantan cada día la potente cadena mar-industria desde la sombra. «Refleja la vida de mujeres muy fuertes y poderosas, pero con poca autoestima. Mantienen la industria en la zona de las Rías Baixas y también se ocupan de su familia y de la de los demás para poder trabajar», como resumía su protagonista, la actriz María Vázquez. Su papel de Ramona bebe de la vida real de Francisca Iglesias, la mujer que cuidó al abuelo del propio Gago hasta que falleció.

Heroínas silenciosas

La historia del sector pesquero en Galicia está plagada de heroínas de lo cotidiano como esta, sin apenas reconocimiento. «Aunque tradicionalmente las mujeres fueron excluidas de las labores productivas, asumiendo principalmente tareas doméstica y de cuidados, también participaron activamente, desde épocas tempranas, en diversas tareas fundamentales para el sustento de sus comunidades», reivindica la Consellería do Mar en la consulta que acaba de abrir para elaborar el primer Estatuto de las Mujeres del sector marítimo-pesquero de Galicia. El departamento liderado por Marta Villaverde insiste en ese «papel crucial» del colectivo «para la economía familiar y el equilibrio social» a pesar de que «durante mucho tiempo esta labor se desarrolló sin el reconocimiento jurídico y social pleno que merecía».

«Este fenómeno puede identificarse como un claro ejemplo de segregación horizontal, en tanto manifestación de un trato discriminatorio que se aprecia en la distribución desigual de los sexos en las diferentes ocupaciones del sector», señala la propuesta presentada para sacar adelante «las medidas necesarias para implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos» del sector.

«Con el presente Estatuto —continúa— se pretende reconocer sus derechos e impulsar acciones para eliminar la discriminación que sufren en su entorno, fomentar su reconocimiento profesional, promover su empoderamiento en este ámbito, así como garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales, laborales y de participación».

Las afiliadas al régimen del Mar en Galicia superan levemente las 4.000. Son dos de cada diez cotizantes. La consellería pone el acento en «los trabajos estacionales» que desempeñando habitualmente, «de menor retribución y, en muchos casos, de menor prestigio». «El marisqueo a pie y las labores en la industria conservera son ejemplos paradigmáticos de ocupaciones mayoritariamente desempeñadas por mujeres , que fueron tradicionalmente menos valoradas que otras actividades vinculadas al sector marítimo-pesquero realizadas mayoritariamente por hombres», destaca. En efecto, en Galicia hay 2.470 mariscadoras frente a 837 hombres; y las mujeres concentran el 65% de los 26.000 empleos de las conserveras españolas.

Mar llama la atención de que la industrialización del sector «no logró reducir la brecha de género» y los sueldos de las mujeres «siguieron siendo más bajos» por «la percepción de que su trabajo tenía un menor valor». El Estatuto quiere, además, meterse de lleno con «los riesgos asociados a sus tareas» porque «tampoco fueron adecuadamente reconocidos».