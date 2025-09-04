Villaverde insta a Planas a convocar la reunión sectorial sobre el recorte del Fempa

La Xunta continúa articulando una respuesta de consenso de la defensa de los intereses de la cadena mar-industria gallega frente a propuesta de la Comisión de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, que prevé un recorte de más de del 60% de los fondos pesqueros comunitarios. Con esa misión se celebró ayer la primera reunión del grupo de trabajo constituido en el Consello Galego de Pesca celebrado el pasado mes de agosto. En él la conselleira do Mar, Marta Villaverde, criticó que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas no haya convocado una Conferencia Sectorial de Pesca para abordar una cuestión de vital importancia para el sector.

Así lo solicitaron seis comunidades autónomas (Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria e Islas Baleares), que son beneficiarias de más de la mitad de los fondos destinados a España en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En esta primera reunión del Consello se comenzó a trabajar sobre un documento inicial en el que se analiza con detalle la propuesta actual de la Comisión y su impacto en el conjunto de la cadena mar-industria y establece una hoja de ruta común para el conjunto de los agentes implicados. Esta iniciativa pretende articular una reacción técnica y política.