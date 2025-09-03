La portavoz de las familias del «Pitanxo» ante la sexta prórroga en la instrucción del caso: «Esperemos que sea la definitiva»

Seis meses más. El titular del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se da ese nuevo tiempo extra para cerrar la instrucción de la causa penal sobre las causas del naufragio del «Villa de Pitanxo» donde murieron 21 de los 24 tripulantes el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova.

El magistrado motiva esta nueva moratoria, la sexta desde el inicio de estas diligencias en 2022, en la ausencia del informe técnico de la Comisión Permanente de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), el organismo dependiente del Ministerio de Transporrtes que se encarga de analizar todos los naufragios de buques españoles.

La decisión del juez ha sido valorada esta mañana por las familias de las víctimas del naufragio. La portavoz, María José de Pazo, asegura que esta nueva prórroga no les ha sorprendido. "Nosotros la esperábamos un poco, puesto que aún falta por aportar varias diligencias, entre ellas, el informe de la CIAIM. Esperemos que ésta sea la definitiva", ha apuntado.

De Pazo aprovechó para reiterar sus confianza en la Audiencia Nacional y en el magistrado Isamael Moreno, así como cuando se decrete la apertura del juicio oral, esperan "una sentencia justa". También se refirió a la sentencia del Mercantil que obliga a tres aseguradores a indemnizar con más de 5 millones de euros a la armadora del buque, Pesquería Nores Marín. "No tenemos nada que ver con este litigio", aclaró.