Lucha titánica para evitar que el ‘Awadi’ se hunda con 20 toneladas de gasóleo dentro

Sin descanso y actuando desde distintos frentes. Así han trabajado los efectivos del amplio dispositivo de emergencias desplegado en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado el lunes por la tarde en el pesquero Awadi.

Un suceso que mantiene en vilo a la localidad y que podría haber concluido con el hundimiento de la embarcación, en cuyo interior se almacenan 20.000 litros de gasóleo que habrían acabado en el agua. El peligro, de hecho, no ha pasado, como recuerda el concejal de Mar de Ribeira, Fernando Abraldes, que al cierre de esta edición seguía los trabajos de extinción desde el propio puerto. «A cousa vai mellor», reconocía el edil, después de que, tras horas batallando contra el fuego y el escoramiento del buque, los equipos de emergencias lograsen estabilizar ligeramente el Awadi. «Estes incendios son moi malos de controlar e o barco estaba moi inclinado. O perigo aínda non pasou, pero si que é certo que a nave xa está un pouco máis dereita e que o lume vai baixando pouco a pouco», explicaba.

"Bajo control"

Desde la Consellería de Mar indicaban al respecto que el incendio está ya bajo control y se extingue «lentamente», aunque el intenso humo y las temperaturas alcanzadas en el barco — de entre 900 y 1.000 grados centígrados— impedirían acceder al interior hasta hoy miércoles.

A media tarde de este martes, un buzo detectaba una fuga en una tubería por la que estaba entrando agua al buque, en ese momento todavía muy escorado, lo que incrementaba el riesgo de que pudiera acabar hundiéndose. Esa filtración, confirmaba Abraldes, pudo ser taponada totalmente. Al mismo tiempo, tres bombas achicaban agua a bordo del barco, apoyado en el muelle de Ribeira después de que el remolcador Gonzalo de Remolcanosa lo empujara contra el puerto para que fuese el propio embarcadero el que ayudase a la nave a mantenerse a flote.

«A noite vai ser difícil», avanzaba el concejal, mientras los bomberos de Ribeira y los efectivos del Grupo de Axuda e Emerxencias Municipal (GAEM) vigilaban el funcionamiento de las bombas de achique, con la misión de ir desplazándolas por la embarcación hasta llegar a la sala de máquinas, el lugar donde se originó el fuego el lunes por la tarde mientras se realizaban labores de reparación.

Concello de Ribeira

Dificultades para la extinción

Pero, ¿por qué está resultando tan complicado sofocar el fuego en el Awadi? Abraldes señala que en el interior de una embarcación como el pesquero incendiado existe una enorme cantidad de material inflamable que alimenta las llamas y dificulta su extinción. «As mangueiras de cableado, os latiguillos do cadro de mandos, o aceite que hai nas máquinas... todo iso fai combustión e ese lume é malo de apagar», indica Abraldes sobre un fuego que provocó una densa columna de humo negro y temperaturas en el interior del barco de entre 900 y 1.000 grados centígrados.

Desde Portos de Galicia, que dirige el operativo de extinción, recuerdan que las barreras anticontaminación están preparadas desde el lunes por la noche por si fuese preciso utilizarlas. En la zona permanecen también representantes de la aseguradora del buque.

Emergencias luchan contra el fuego del pesquero ‘Awadi’, aún activo en Ribeira / cedida

En el dispositivo desplegado en la zona participan efectivos del equipo de guardamuelles de Portos de Galicia, personal y medios de extinción de Gardacostas, así como la embarcación Mar de Galicia, la lancha auxiliar Ría de Vigo y el remocaldor Gonzalo de Remolcanosa, bomberos de Ribeira y Boiro, el Grupo de Ayuda y Emergencias Municipal (GAEM) de Ribeira, la embarcación María Pita de Salvamento Marítimo, personal de Capitanía Marítima de Vilagarcía y agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, junto con efectivos de Protección Civil.

Todo apunta a que fue la chispa de una soldadura la que originó el fuego, que rápidamente se propagó hacia el resto de la embarcación. En ese momento se encontraban en su interior dos tripulantes que pudieron salir por su propio pie y dar aviso de lo que estaba ocurriendo sin sufrir daños.

La embarcacion, que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraba atracada en el puerto de Ribeira desde el pasado 25 de abril.