Silencio, se rueda... en una pescadería

Son las cinco de la mañana en la lonja de Vigo y Borja Conejero sigue la subasta con un ojo en el pescado y el otro en la cámara de su teléfono. Esa rutina, mitad oficio y mitad escaparate digital, sostiene Mordeste, la pescadería que levantó en el 27 de Conde de Torrecedeira junto a su mujer, Elena Ganzarain, hace ya más de una década. Hoy gran parte de su facturación procede de su web, aunque el trato con el cliente sigue siendo cercano. Es posible gracias a los vídeos que cada mañana graba y cuelga en sus redes, con el objetivo de atrapar a cada vez más clientes.

«Si alguien repite, es que vamos por buen camino», resume el emprendedor, antiguo trabajador de la banca. Se lanzó a un terreno que no parecía el más propicio, teniendo en cuenta la drástica caída del consumo de productos del mar que acoge el país, pero lo cierto es que su plató virtual está relanzándolo. Al menos a pequeña escala.

En lo macro,los hogares españoles gastaron 9.381 millones de euros en pescado y marisco en 2024, apenas un 0,2% más que en 2023, pero compraron 843.500 toneladas, un 4,8% menos. La mínima subida en valor se debe únicamente a la inflación: si se descuenta el efecto del alza de precios, el retroceso en volumen habría impactado también en la facturación.

Preparación de los pedidos. | |

El tijeretazo se notó sobre todo en los negocios tradicionales. Los supermercados y grandes superficies concentran ya más de la mitad del mercado y venden 4,6 veces más que las pescaderías. Estas últimas resistieron con ventas de 1.241 millones de euros, aunque con un leve retroceso (–0,33%), mientras que las plazas y mercados movieron 450,3 millones, un 9,2% menos que un año antes.

Doble canal de facturación

En contraposición a ello, crecieron dos canales aún muy reducidas en peso, pero con una tendencia clara al alza: la compra directa a productor, que casi duplicó su tamaño (+68,8%, hasta los 26,8 millones), y el e-commerce, que alcanzó los 163,1 millones (+4%). Son cifras pequeñas si se comparan con la imagen del conjunto del mercado, pero llaman la atención porque reman a contracorriente de la sangría que padece.

Mordeste se ha hecho fuerte precisamente en ese nicho. Los particulares hacen sus pedidos exclusivamente a través de la web, con entregas en 24 horas en la península y 48 en Baleares; los restaurantes, en cambio, suelen iniciar la relación con un pedido online y después pasan a un trato más directo. El reparto de ingresos sorprende: entre un 55% y un 60% de la facturación llega del comercio electrónico, con un comportamiento muy estacional —particulares en Navidad, hostelería en verano—. Gracias a esa combinación, 2025 será su mejor año. «Superaremos el millón de euros por primera vez», apunta Conejero, que tiene claro que la receta del éxito se basa también en ofrecer un producto limpio, atractivo y, si hace falta, listo para comer: «La gente no quiere complicaciones».

El auge del canal digital no responde solo a la comodidad de comprar desde casa, sino también al tipo de pescado que buscan los clientes. La demanda se concentró en el fresco, con la venta de merluza disparada un 22% en internet —por valor de 5,9 millones de euros—, mientras que la congelada perdió un 6,7%. Con el salmón ocurrió algo parecido: las ventas totales apenas avanzaron (+1,1%), pero sí en fresco (+21,6%; 11,8 millones). Incluso productos más modestos como los boquerones crecieron un 23,4%, y la lubina protagonizó el salto más sorprendente, duplicando su facturación.