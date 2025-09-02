Temor a que el pesquero que arde en Ribeira acabe por hundirse

El dispositivo de emergencia desplegado en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado ayer en el pesquero Awadi trabaja sin descanso para intentar sofocar el fuego, que esta mañana continua activo y sin control en la embarcación, propiedad de un armador de Santiago de Compostela.

Las tareas de extinción, muy complicadas, se prolongaron durante toda la noche y se estima que podrían continuar durante varios días. "O que nos din os equipos de emerxencias é que poderían pasar varios días ata que o lume se poida dar por extinguido completamente", confirma a este diario el alcalde de Ribeira, Luís Pérez, que se encuentra en la zona del suceso desde que se dio la voz de alarma sobre el incendio, declarado en torno a las 16.45 horas de ayer lunes.

En estos momentos, según explica el regidor, las tareas de extinción se centran en intentar enfriar el arrastrero. Los equipos de emergencias utilizan el agua indispensable para evitar que el fuego se reavive, pero sin inyectar más agua al barco, que se encuentra ya muy escorado. Al tiempo, se trabaja con varias bombas de achique para aligerar el peso de la embarcación y darle más estabilidad, y se está procediendo a retirar el material de peso y combustible que se encuentra en su interior.

Peligro de que se hunda

"Estase tratando por todos os medios de evitar que a embarcación afunda", indica el alcalde ribeirense.

En el dispositivo de extinción participan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Grupo de Emerxencias de Ribeira, embarcaciones de Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia, personal de Portos de Galicia y agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, así como efectivos de Protección Civil.

El fuego se declaró en la sala de máquinas del pesquero, donde se realizaban labores de reparación. Todo apunta a que fue la chispa de una soldadura la que originó el fuego, que rápidamente se propagó hacia el resto de la embarcación.

En el momento del suceso se encontraban en su interior dos tripulantes que pudieron salir por su propio pie y dar aviso de lo que estaba ocurriendo sin sufrir daños.

La embarcacion, que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraba atracada en el puerto de Ribeira desde el pasado 25 de abril.

Aviso a la población

A través de su cuenta en Instagram, el Concello de Ribeira recomienda a la población que "en la medida de lo posible" evite la zona del puerto comercial en la que se encuentra el pesquero Awadi. El Gobierno que preside Luís Pérez aconseja a los ribeirenses evitar el contacto directo con el humo y cerrar las ventanas en aquelas zonaqs a las que llegue el humo del barco.