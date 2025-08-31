Anfaco reclama «rigor» ante el veto al atún en comedores escolares de siete ciudades francesas

La polémica por la presencia o no de pescado en los menús de los comedores escolares trasciende las fronteras españolas. Siete ciudades francesas, entre las que están París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes, decidieron prohibir el atún y los alimentos a base de este pescado por la presencia de mercurio y el supuesto riesgo para la salud de los niños. Una medida que ha provocado la reacción de la patronal conservera española, Anfaco-Cytma, que reclama «rigor y seriedad» en este debate.

«Hemos decidido aplicar el principio de precaución», explica la número dos del Ayuntamiento de Lille, Charlotte Brun, en una entrevista emitida el viernes por la emisora France Info, en la que justifica esa prohibición con el argumento de que «la reglamentación europea no es suficientemente protectora para la salud, sobre todo para la salud de los niños».

Estas siete ciudades, que juntas representan una población de 3,5 millones de habitantes y que están todas gobernadas por coaliciones de izquierdas, se amparan en particular en la posición de las asociaciones ecologistas Bloom y Foodwatch, que desde octubre habían lanzado una alerta por la presencia de mercurio en el atún tras un estudio aleatorio en 148 latas.

«Sorprende que la salud pública francesa no frene este tipo de situaciones y de declaraciones poco fundadas que promueven el alarmismo», indicó el secretario general de Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, que recordó que los límites del mercurio «no se establecen por capricho», sino que son «seguros» pues, de lo contrario, «se prohibirían».

Precisamente el próximo mes, la patronal conservera española celebrrá su XII Anfaco World Tuna Conference, centrado sobre esta importante conserva. De hecho, al evento acudirá Nick Ralston (University of North Dakota, EE UU), que precisamente es un referente mundial en la investigación sobre la relación selenio–mercurio y que hablará sobre los beneficios del consumo de atún y pescados para la salud pública global en una «ponencia magistral». Ya en 2017 dijo esto en una entrevista con FARO: «Estarás protegido del mercurio cuanto más pescado comas, al contrario de lo que se cree».