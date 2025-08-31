Albo dispara un 30% sus ventas en el primer semestre y se expandirá con marca blanca

El próximo año la conservera viguesa Hijos de Carlos Albo cumplirá una década bajo la propiedad de la compañía china Shanghai Kaichuang. Y, si nada se tuerce, iniciará ese simbólico 2026 con una histórica facturación repitiendo por encima de los 100 millones de euros gracias al buen desempeño de la factoría de la Plisan, de su departamento comercial y de Estelas Trading. Así se proyecta una vez analizados los resultados del primer semestre, presentados ayer por su matriz. En ellos se refleja que la firma olívica logró elevar sus ventas un 30% tras registrar una facturación de casi 63 millones de euros. Una cifra lograda tras asentar su dominio en ciertos nichos del mercado interno y por elevar sus ingresos por exportación un 136%, al tiempo que trabaja ya en la expansión de la marca blanca.

A través de la Bolsa de Shanghái, la multinacional china ha ido comunicando en las últimas semanas sus movimientos recientes, como el reemplazo de dos de los atuneros de su subsidiaria Shanghai Kaichuang Ocean Fishery por más de 44 millones, como avanzó este medio. Ya con fecha de ayer, la firma trasladó su informe semestral, en el que aporta los resultados del holding y de sus filiales, entre ellas Albo. Solo en el caso de Shanghai Kaichuang las ventas alcanzaron un total de 1.250 millones de RMB, la divisa local, casi 150 millones de euros al cambio, un incremento del 17,92%.

«En el primer semestre de 2025, en un contexto económico complejo y volátil, la compañía priorizó la estabilización del crecimiento, el control de costos, la prevención de riesgos y el aumento de la rentabilidad», explica la compañía en su análisis del rendimiento operativo.

En lo que respecta a la conservera gallega adquirida en 2016, Shanghai Kaichuang destaca que «está expandiendo activamente sus canales de venta e intensificando sus esfuerzos de desarrollo en el mercado internacional», lo que hace que esté «ganando reconocimiento en el mercado». De esta forma, durante estos seis primeros meses alcanzó ventas por valor de 62,79 millones de euros, un incremento interanual del 31%, y un beneficio neto de 590.000 euros.

Expansión

De hecho, en un «informe provisional» divulgado por la pesquera a través de su propia página web, Albo ponía encima de la mesa los significativos avances en el mercado nacional y en el internacional y su lanzamiento al desarrollo de la marca blanca. «Estamos explorando activamente el desarrollo de los canales minoristas omnicanal de MDD [Marca de Distribuidor o marca blanca]», reconocía la empresa, que citó «tres nuevos canales» de este tipo de productos lanzados este año.

Mientras, el desempeño de su marca «es particularmente impresionante» en España, recoge la matriz en su web, citando que sus conservas de atún aleta amarilla enlatado ocupan el segundo lugar en ventas y que sus productos de sardinas y calamares son líderes. «Mediante la adopción de estrategias y métodos de marketing flexibles y diversos, Albo ha consolidado aún más su base de clientes locales, sentando una base sólida para un crecimiento continuo», explica.

En lo que se refiere a la expansión internacional, Albo comercializa sus conservas en más de 30 países y regiones, pero en estos primeros seis meses vivió un bum con un aumento interanual del 136%, entrando «con éxito» en el mercado rumano y experimentando «un crecimiento significativo» en países como Libia o Estados Unidos. «La nueva línea de alimentos enlatados con sabor a salsa de soja y jengibre entró en el mercado estadounidense, con ventas del nuevo atún blanco picante y del atún blanco con salsa de soja y jengibre que superaron las expectativas», ejemplifica.

Por canales, Shanghai Kaichuang destacó los aumentos en suelo español en cadenas como Carrefour (+76%) o Unialco (Grupo IFA, con un alza del 90%), pero también en el extranjero «con marcas de renombre internacional» como las estadounidenses Fishwife y Costco.

«Albo se esfuerza por acelerar la expansión de la capacidad de procesamiento, modernizar su portafolio de productos, internacionalizar su marca y diversificar sus mercados», resume la conservera en el informe.