Portugal, en alerta por el alga asiática invasora que se asentó en Galicia

El alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae, que ya encontró acomodo en Galicia, se hace notar cada vez más en aguas portuguesas, una presencia que pone en riesgo a la fauna y flora local y que ha llevado al Ejecutivo a anunciar una estrategia nacional para combatirla.

Expertos consultados por EFE alertaron de la necesidad de afrontar de forma organizada y a gran escala esta especie, originaria del océano Pacífico y que ya afecta a otros países europeos, como España y Francia.

La bióloga Margarida Monteiro, de la ONG portuguesa Quercus, explicó que este alga de tono castaño y de apariencia similar a otras especies ya presentes en las aguas lusas tiene una rápida capacidad para reproducirse. «Ha causado bastantes problemas porque se acumula por el rápido crecimiento de su biomasa y por el hecho de reproducirse muy fácilmente. Un solo tallo del alga consigue producir algas nuevas», aseveró Monteiro.

Se adapta «fácilmente» y crece de forma «excesiva», por lo que limita los recursos de la fauna y flora local.

Según datos del Ejecutivo portugués, la Rugulopteryx okamurae tiene una especial presencia en las costas del Algarve (en el sur de Portugal) y en la zona de Cascais (Lisboa), si bien fue registrada por primera vez en Azores en 2019.