El «Nuevo Salmón» naufraga tras sufrir una vía de agua en la bodega: «Fue un gran susto»

«La vía de agua fue por la zona de bodega. El agua venía subiendo y subiendo... Fue un susto grande». Todavía con el corazón en un puño tras pasar varias horas a la deriva, de noche, el armador y patrón del Nuevo Salmón hablaba con FARO. El palangrero guardés se había hundido tan solo unas horas antes cuando trabajaba a unas 170 millas al este de Azores. Intentaron achicar agua, pero no fueron capaces y los 11 tripulantes (tres gallegos y ocho indonesios) se vieron obligados a ponerse a salvo en las dos balsas salvavidas. «Gracias a dios no había temporal», explica José Manuel (Ito) Rodríguez, uno de los tres gallegos junto a su hermano Antonio y el hijo de éste, Mario. Todos están en perfectas condiciones y en la isla lusa de San Miguel, trabajando ya en la forma de volver a casa.

Todo sucedió en medio de la oscuridad, a partir de las nueve de la noche (hora local). Transcurridos unos 20 días de marea, la tripulación del buque de la empresa guardesa Pesquera Lelo Mar S. L., armadora que forma parte de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), detectó la vía de agua. Según relató Ito, como es conocido el patrón, el agua fue subiendo lentamente e intentaron sacarla para intentar reparar la vía. «Estuvimos unas horas intentándolo, pero no lográbamos achicar el agua», señaló.

Rescate

Después de confirmar que la situación solo iba a peor, los hermanos optaron por echar las dos balsas salvavidas al agua (con capacidad para 16 personas cada una) y saltaron para ponerse a salvo. Por suerte, el mar estaba en calma. «Salimos bien y más tarde vino un barco filipino vino a cogernos», explica en relación al CS Standard, mercante de 162,5 metros de eslora. Y precisamente eso, su tamaño, fue lo que dificultó el rescate: «Era tan alto que fue difícil, porque con las olas subía y bajaba. Por suerte fue todo bien».

Tareas de izado de los tripulantes del Nuevo Salmón desde el carguero al helicóptero que los llevó a tierra / Marinha Portuguesa

La emergencia estaba siendo coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate de Ponta Delgada (MRCC Delgada), que se activó tras recibirse la alerta de la radiobaliza del buque en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, cuyo personal mantuvo un contacto constante con el centro portugués. Más tarde fueron trasladados en el helicóptero EH-101 Merlin a Ponta Delgada, pero también fueron enviados dos aviones de la Fuerza Aérea Portuguesa, según informó la Marinha Portuguesa.

Trayectoria

Ito, de 54 años, acudió a esta marea junto a su hermano Antonio, que tiene uno menos. Aún con el susto en el cuerpo comentaba que en más de 30 años en el sector nunca habían vivido nada parecido. Y se da la circunstancia de que en los últimos meses sufrieron tres problemas: a un tripulante se le cayó una taza y uno de los trozos le impactó en un ojo; otro tuvo que ser evacuado porque sufrió un ictus y tendrá que dejar la profesión, y ahora este naufragio. «Parece que las desgracias vienen de tres en tres, pero con esta menudo susto llevamos», se lamentó.

El armador y patrón dijo que lo más duro fue pasar todo ese tiempo en las balsas, de noche, mientras el barco era engullido por el agua lentamente. «Tardó bastante en hundirse», indicó. Sobre el barco, construido en 1990 por Astafersa (Astilleros Ferrolanos, cuyas instalaciones hoy explota Blascar), explicó que se trataba de «un barcazo, con mucha estabilidad». Con sus 28 metros de eslora por 7 de manga, el Nuevo Salmón disponía de 195 GT (gross tonnage, arqueo bruto), con un espacio en bodega para 107 toneladas. Ondeaba la bandera española y según refleja Orpagu su puerto base estaba en Peniche, Portugal.