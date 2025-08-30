Hallan sin vida al tripulante de una planeadora al que buscaban por aguas de Boiro

Triste final a la búsqueda marítima iniciada a última hora de la tarde de este viernes en la Ría de Arousa para localizar a un marinero de Boiro: han hallado su cuerpo sin vida.

Según la información facilitada por Axega fue un particular quien avisó al 112 pasadas las 21.00 hora de ayer viernes de que había observado una planeadora amarrada a una batea frente a la playa de Carragueiros, en Boiro. Avisados Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Boiro, pronto se pudo confirmar que no había nadie a bordo de la embarcación por lo que se activó el dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que cayera al mar.

Sobre las 0.30 horas de este sábado se confirmó la fatal sospecha. El cuerpo del marinero apareció flotando en la zona de la batea.